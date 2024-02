Líder emirático recebe presidente da FIFA

ABU DHABI, 21 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA). Infantino está de visita ao país para participar do torneio da Copa do Mundo de Futebol de Praia da FIFA, em Dubai.

A reunião, realizada em Qasr Al Bahr, em Abu Dhabi, discutiu a relação de cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e a FIFA, especialmente na organização de torneios esportivos globais, e as formas de apoiar e aprimorar essa cooperação no futuro.

As discussões também abordaram a Copa do Mundo de Beach Soccer da FIFA EAU 2024 Dubai e os fatores que contribuíram para o sucesso do torneio, principalmente em termos de infraestrutura e organização, além da colaboração entre as entidades locais relevantes e a FIFA.

O líder emirático ressaltou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com o esporte como um elemento fundamental da sua visão de desenvolvimento abrangente e sustentável. Destacou como os eventos esportivos globais desempenham um papel crucial na construção de pontes e na promoção do entendimento mútuo em todo o mundo, especialmente entre os jovens, enriquecendo seus valores e promovendo um espírito competitivo.

Infantino expressou apreço pela forte cooperação e coordenação entre os EAU e a FIFA. Elogiou ainda a avançada infraestrutura esportiva do país, que o posiciona como um local privilegiado para sediar grandes eventos esportivos internacionais.