Kardian x Nivus e Pulse: o que novo SUV da Renault tem de melhor ou pior

Após ter preços revelados, o Renault Kardian surpreendeu pelo custo-benefício. Suas três versões têm pacotes de itens de série convincentes, além do fato de o SUV também chamar atenção pela mecânica avançada e outros quesitos.

Mas como ele se sai diante do Fiat Pulse e Volkswagen Nivus? Comparamos o que ele traz para sabermos se o modelo da marca francesa será uma boa compra.

Preços

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Kardian chega nas configurações Evolution (R$ 112.790), Techno (R$ 122.990) e Premier Edition (R$ 132.790), todas com câmbio automático.

Com a gama mais abrangente dos três, o Fiat Pulse tem seis versões escalonadas: Drive 1.3 manual (R$ 102.990), Drive 1.3 automática (R$ 110.990), S-Design 1.3 automática (R$ 115.990), Audace 1.0 turbo automática (R$ 118.990), Impetus 1.0 turbo automática (R$ 131.990), além do esportivo Abarth, uma opção com motor 1.3 turbo, mas que chega a R$ 149.990.

Já o Volkswagen Nivus tem apenas duas escolhas: Comfortline 1.0 turbo automática (R$ 132.390) e Highline 1.0 turbo automática (R$ 149.390).

Custo-benefício e itens de série

Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

É um ponto que o Renault se destaca. Versão de entrada, a Evolution já traz itens como ar-condicionado digital, faróis e luzes de rodagem diurna de LEDs, painel digital de sete polegadas, sensor de estacionamento traseiro, câmera para manobras, volante ajustável em altura e profundidade; rodas aro 16 com calotas; multimídia de oito polegadas (tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio), além de seis airbags e controles eletrônicos de estabilidade e de tração.

A intermediária Tech acrescenta freio de estacionamento eletrônico, rodas de liga leve aro 17 diamantadas, chave presencial, partida remota saídas USB-C para o banco traseiro e seis alto-falantes. A segurança é aperfeiçoada, contando com frenagem autônoma de emergência e alerta de colisão frontal. Há apenas um opcional: teto preto.

Topo de linha, a Premier Edition soma sensores de estacionamento frontais, sensor crepuscular (acende as luzes automaticamente ao detectar ambientes mal iluminados ou à noite), carregador de smartphone sem fio, acabamento diferenciado da grade e dos protetores de para-choque e antena tipo tubarão. Acrescenta ainda controle de velocidade adaptativo, alerta de distância segura, aviso de ponto-cego e câmera 360 graus.

Imagem: Divulgação

No caso do Pulse, a versão automática mais barata é a Drive CVT, com câmbio de sete marchas simuladas. Traz de série ar-condicionado digital, central multimídia de 8,4 polegadas (tem Apple CarPlay e Android Auto sem fio) e conta com quatro alto-falantes e duas saídas USB frontais do tipo A e C, faróis e lanternas de LED, além de rodas aro 16 com calotas.

O problema é o nível de segurança. Afora os obrigatórios controles de tração e de estabilidade, há apenas airbags frontais e laterais - o Kardian e Nivus têm seis. Por R$ 2.890, o Pack Plus traz rodas de liga leve aro 16, sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré.

O Pulse S-Design eleva o nível de itens e inclui central multimídia de 10,1 polegadas (também com conectividade sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, além de GPS integrado), entrada e saída sem chave, rodas de liga leve aro 16 escurecidas, sensores de estacionamento traseiros, câmera de ré e carregador de smartphone sem fio. Não há extras.

As versões do Pulses que competem em desempenho com o Kardian e Nivus são os 1.0 turbo automáticos. O modelo mais barato com essa mecânica é o Audace (R$ 118.990), que traz banco traseiro bipartido (os demais são inteiriços), borboletas para troca de marchas virtuais no volante, câmera traseira de alta resolução e linhas adaptativas (mudam de acordo com o grau de esterço do volante) e volante revestido de couro.

São dois packs opcionais. O Safety (R$ 2.490) agrega sistemas de segurança ativa como frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa involuntária, retrovisor interno eletrocrômico (evita o incômodo de ser ofuscado por carros que vem atrás) e sensores de chuva e crepuscular.

Por sua vez; o Pack Tech Design (R$ 3.490) Design adiciona rodas de liga leve aro 17, teto bicolor e multimídia de 10,1". Só tem um porém: o último pacote opcional exige que você compre o carro nas opções de cores branco ou vermelho. Com isso, são R$ 990 a mais, além do kit extra. Se você quiser o modelo completão, prepare-se para gastar quase R$ 126 mil.

A despeito de ainda ser mais caro do que um Audace com tudo que tem direito, o Pulse Impetus (R$ 131.990) pode ser a melhor opção. É o único que tem painel digital de sete polegadas, bancos revestidos de couro, retrovisores com rebatimento elétrico, USB traseira do tipo A, rodas de liga leve aro 17 com acabamento diamantado e os packs opcionais do Audace. Só há um opcional, o pack de conectividade de serviços (R$ 2.850).

Imagem: Vitor Matsubara/UOL

No mesmo patamar de preços do Kardian Premier Edition - são apenas R$ 300 de diferença -, o Nivus Comfortline (R$ 132.390) tem uma lista de equipamentos de série interessante, embora não tão completa quanto a do lançamento.

O VW vem com painel de instrumentos digital de oito polegadas (maior do que os rivais), ar-condicionado manual, central multimídia de 10" com duas tomadas USB tipo C dianteiras e seis alto-falantes, carregador sem fio para smartphones, câmera de ré, sensores de estacionamento traseiros, faróis de LED, rodas de liga leve aro 16 e volante com regulagem de altura e profundidade.

Em segurança, há controle adaptativo de velocidade de cruzeiro, frenagem automática de emergência, incluindo alerta de distância, e seis airbags. Há uma vantagem: as três primeiras revisões são gratuitas, o que inclui mão de obra e peças de troca obrigatória.

Nivus Highline é o mais caro dos três (R$ 149.390), rivalizando até com o Pulse Abarth. O top de gama inclui a mais ar-condicionado digital, bancos e volante revestidos de couro, retrovisor interno eletrocrômico, painel digital de 10,25", rodas de liga leve aro 17, entrada sem uso da chave e detector de fadiga do motorista.

Mecânica dos 1.0 turbo e câmbios

Imagem: Fotos: Renault | Divulgação

A Renault ainda não divulgou a potência com gasolina, apenas com etanol, combustível que o leva a render 125 cv, mas o torque de 22,4 kgfm entre 2.000 a 4.000 rpm já foi adiantado. Com caixa de dupla embreagem, um tipo de câmbio normalmente mais rápido, e torque superior aos competidores, ele pode até ser o mais rápido da categoria. A marca liberará as demais informações de rendimento e desempenho quando estiver mais próximo do lançamento - por enquanto, o SUV está na pré-venda.

Pulse é o mais potente. São 130/125 cv e 20,4 kgfm a partir de apenas 1.700 rpm. O desempenho é muito bom para a motorização, fazendo de zero a 100 km/h em 9,4/9,7 segundos (etanol/gasolina).

Nivus tem 128/116 cv (perde 12 cv de potência com o uso de gasolina, uma grande diferença) e os mesmos 20,4 kgfm de torque do Pulse, mas que chega a partir dos 2.000 giros. São necessários 10/10,5 s para arrancar do zero e chegar aos 100 km/h.

Se os três têm motor 1.0 turbo, os tipos de câmbio variam. O Kardian aposta em uma transmissão de dupla embreagem e seis marchas, enquanto o Pulse vai de CVT de sete marchas simuladas e o Nivus aposta em um automático tradicional de seis marchas.

Espaço interno

Imagem: Divulgação

O Renault Kardian traz um espaço interno bom para o porte dele. Com 4,12 metros de comprimento e 2,60 m de entre-eixos, o leva bem quatro ocupantes altos, além de comportar 410 litros no porta-malas.

Pulse tem 4,09 m de um para-choque ao outro e 2,53 m de entre-eixos, o que o deixa próximo do Argo, hatch que lhe deu origem. Já o porta-malas tem 370 l, contudo, foi medido com água. Se o método fosse com bloquinhos (VDA), poderia ficar mais próximo dos 300 litros do Argo. O espaço interno é bom para dois passageiros altos, porém não tem a mesma folga que o Renault.

Nivus nem parece que veio do Polo. Chega a 4,26 m de comprimento e tem os mesmos 2,56 m de entre-eixos do hatch da VW. O porta-malas leva ótimos 415 l, o maior do trio. Por outro lado, o espaço para ocupantes deveria ser maior.

