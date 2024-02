Jogo entre Israel e Islândia pela repescagem da Euro será na Hungria

O jogo entre Israel e Islândia pela repescagem para a Eurocopa de 2024, previsto para o dia 21 de março, será disputado em Budapeste, na Hungria, anunciou a federação israelense de futebol (IFA) nesta quarta-feira (21).

Desde o dia 7 de outubro do ano passado, com o ataque do Hamas, a seleção de Israel manda seus jogos em campo neutro, enquanto a Uefa proibiu partidas internacionais em solo israelense até segunda ordem.

No total, 12 seleções disputarão a repescagem em busca de três vagas na Euro 2024, que será realizada na Alemanha entre junho e julho.

Quem passar de Israel e Islândia vai enfrentar no dia 26 de março o vencedor do duelo entre Bósnia e Ucrânia para se garantir no torneio continental.

Israel nunca se classificou em sua história para uma Eurocopa.

