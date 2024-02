João Fonseca vence Arthur Fils e avança às oitavas do Rio Open

O brasileiro João Fonseca (655º do ranking mundial) venceu nesta quarta-feira (21) o francês Arthur Fils, sétimo cabeça-de-chave, em duelo entre promessas do tênis e garantiu sua vaga nas oitavas de final do ATP 500 do Rio de Janeiro, principal torneio da América do Sul.

O carioca de 17 anos, campeão do US Open de juniores de 2023, foi amplamente superior a Fils, de 19 anos, a quem derrotou em dois sets, com parciais de 6-0 e 6-4 em um duelo de uma hora e 30 minutos no saibro da quadra principal do Jockey Club.

A vitória fez de Fonseca o primeiro jogador nascido em 2006 ou depois a vencer uma partida do ATP Tour.

Apoiado com entusiasmo pela torcida brasileira, Fonseca chegou pela primeira vez às oitavas de final em sua segunda participação no torneio, cujo chaveamento principal alcançou graças a um wild card.

No ano passado, aos 16 anos, ele foi eliminado logo na primeira rodada pelo eslovaco Alex Molcan (6-0 e 6-3).

Agora João Fonseca enfrentará o chileno Christian Garín (88º), campeão do Rio Open em 2020, por uma vaga nas quartas de final.

Fils (36º), o tenista mais jovem do atual top 50 do ranking ATP, não resistiu à força de Fonseca e mostrou seu destempero ao quebrar a raquete na reta final do segundo set.

O francês caiu em seu segundo torneio de sua turnê sul-americana, depois de ser derrotado na última terça-feira na primeira rodada do ATP 250 em Buenos Aires diante do sérvio Dusan Lajovic (6-3 e 6-4).

Ele encerrará sua participação nas quadras lentas da América do Sul na próxima semana, no Aberto do Chile.

O duelo entre dois dos mais promissores do tênis brasileiro e francês era o único pendente da primeira rodada, que sofreu alterações devido às chuvas que caíram no Rio na terça-feira.

--- Resultados desta quarta-feira do Rio Open:

- Primeira rodada

João Fonseca (BRA) x Arthur Fils (FRA/N.7) 6-0, 6-4

raa/cl/aam

© Agence France-Presse