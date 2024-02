Italiano que matou modelo erótica é condenado à prisão perpétua

MILÃO, 21 FEV (ANSA) - Um tribunal de Milão, na Itália, condenou o bancário Davide Fontana à prisão perpétua por ter assassinado a modelo erótica Carol Maltesi em 2022, em um caso de feminicídio que chocou o país.

O crime aconteceu em Rescaldina, na província de Milão, quando o homem de 45 anos matou a mulher com um martelo durante um suposto "jogo erótico" realizado em seu próprio apartamento.

O corpo de Maltesi, que era conhecida como "Charlotte Angie" na rede social de conteúdo adulto Only Fans, foi guardado em um congelador e depois esquartejado e atirado em um penhasco no município de Borno.

Fontana havia sido condenado em primeira instância a 30 anos de detenção, mas o Tribunal de Apelação da capital da região da Lombardia elevou a pena do banqueiro, conforme solicitado pelo Ministério Público.

"Penso no que fiz e sinto um grande sofrimento. Estou firmemente determinado a querer reparar, na medida do possível, as minhas ações. Gostaria de pedir desculpas novamente a todos, em especial aos pais de Carol e ao seu filho. Não sei se algum dia poderei ser perdoado pelo que fiz", comentou o italiano no tribunal. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.