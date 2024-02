Irmão de Biden diz em audiência sobre impeachment que manteve família e negócios separados

Por Makini Brice e Andy Sullivan

WASHINGTON (Reuters) - O irmão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse a parlamentares integrantes do processo de apuração para um impeachment que o relacionamento deles não teve nada a ver com sua carreira nos negócios, enquanto um importante democrata afirmou que o inquérito é baseado em desinformação russa e deveria ser abandonado.

Em um depoimento a portas fechadas, James Biden, de 74 anos, disse a investigadores da Câmara que nunca pediu favores oficiais a Biden ou contou com seu status como irmão de um importante político para alcançar seus interesses.

Ele afirmou que Biden não teve envolvimento ou interesse financeiro em qualquer dos seus empreendimentos nos últimos 50 anos.

"Aqueles que dizem ou pensam o contrário estão errados, mal-informados ou simplesmente mentindo", disse, em uma declaração.

Os republicanos passaram meses investigando se Biden beneficiou-se indevidamente de negócios estrangeiros de membros da família, mas até agora não conseguiram apresentar evidências de irregularidades. O filho de Biden, Hunter Biden, deve depor a parlamentares na próxima semana.

A investigação enfrenta novos obstáculos, após promotores denunciarem um ex-informante do FBI por mentir sobre os supostos negócios dos Biden na Ucrânia, um foco central do inquérito.

Republicanos citaram as alegações daquele informante várias vezes para reforçar suas acusações.

