Irã envia centenas de mísseis balísticos para a Rússia, dizem fontes

Por Parisa Hafezi e John Irish e Tom Balmforth e Jonathan Landay

DUBAI (Reuters) - O Irã forneceu um grande número de poderosos mísseis balísticos superfície-superfície à Rússia, disseram seis fontes à Reuters, aprofundando a cooperação militar entre os dois países sancionados pelos EUA.

O Ministério da Defesa do Irã e a Guarda Revolucionária -- uma força de elite que supervisiona o programa de mísseis balísticos do Irã -- se recusaram a comentar. O Ministério da Defesa da Rússia não respondeu ao pedido por comentários em um primeiro momento.

Os envios começaram no início de janeiro, após um acordo firmado em reuniões no fim do ano passado entre autoridades militares e de segurança de Irã e Rússia que foram realizadas em Teerã e Moscou, afirmou uma das fontes iranianas.

Uma autoridade militar iraniana -- que, como as outras fontes, pediu para não ser identificada por causa da sensibilidade da informação -- disse que houve pelo menos quatro envios de mísseis e haveria mais nas próximas semanas. Ele se recusou a dar mais detalhes.

"Haverá mais envios", afirmou a segunda autoridade iraniana. "Não há por que esconder. Nós podemos exportar armas para qualquer país que quisermos."

Restrições do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) a exportações de alguns mísseis drones e outras tecnologias do Irã expiraram em outubro. No entanto, Estados Unidos e União Europeia mantiveram sanções ao programa de mísseis balísticos do Irã, em meio a preocupações com a exportação de armas para seus grupos aliados no Oriente Médio e para a Rússia.

(Reportagem adicional de Steve Holland e Phil Stewart em Washington)