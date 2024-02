Ibovespa hesita antes de ata do Fed, mas balanços animam; Weg sobe quase 5%

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) -O Ibovespa tinha um declínio marginal nesta quarta-feira, com a cautela antes da ata da última decisão de juros do Federal Reserve sendo contrabalançada pela repercussão positiva a resultados corporativos, entre eles o balanço da Weg.

Às 10:47, o Ibovespa caía 0,16%, a 129.705,94 pontos. O volume financeiro somava 2,36 bilhões de reais.

O banco central dos Estados Unidos divulga às 16h (horário de Brasília) a ata da última reunião de política monetária, quando manteve o juro entre 5,25% e 5,50% e disse que precisava de mais "confiança" em relação à inflação para começar a cortar.

Naquela ocasião, o chair do Fed, Jerome Powell, esfriou de vez as apostas de um corte ainda no primeiro trimestre do ano ao afirmar que avaliava não ser "provável que o comitê atingirá um nível de confiança no momento da reunião de março".

Em Wall Street, os futuros acionários sinalizavam uma abertura negativa para as bolsas norte-americanas, com agentes financeiros também na expectativa do balanço da Nvidia, após o fechamento do mercado.

Para a equipe da Ágora Investimentos, a ata deve reforçar a chance de os cortes de juros começarem apenas em junho, num ritmo gradual, diante do desafio do BC norte-americano de controlar a inflação e, ao mesmo tempo, evitar uma desaceleração da economia.

DESTAQUES

- WEG ON subia 4,81%, a 35,92 reais, após a fabricante de motores elétricos reportar lucro líquido de 1,74 bilhão de reais no quarto trimestre do ano passado, uma expansão de 46% sobre o desempenho de um ano antes. A companhia também aprovou 1,25 bilhão de reais em dividendos complementares.

- IGUATEMI UNIT avançava 1,79%, a 23,89 reais, em meio à análise do balanço da operadora de shoppings centers, com lucro líquido de 119,8 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, 28,3% acima do registrado no mesmo período em 2022. A companhia também divulgou suas projeções para 2024.

- ISA CTEEP valorizava-se 1,90%, a 27,32 reais, após a empresa divulgar um lucro líquido de 900,6 milhões de reais para o último trimestre de 2023, 147,7% acima do registrado um ano antes. Executivos da companhia também disseram à Reuters que a transmissora de energia vai focar na execução de seu plano de investimentos que destinará 15 bilhões de reais nos próximos anos a novas linhas e subestações e reforços e melhorias nas redes existentes.

- VIVO ON subia 1,83%, a 53,90 reais, após a operadora de telecomunicações dona da marca Vivo divulgar aumento de 42% em seu lucro líquido no quarto trimestre do ano passado, ante mesmo período de 2022, para 1,6 bilhão de reais. O presidente-executivo, Christian Gebara, também afirmou que a companhia deve concluir neste ano plano de tornar sua rede de fibra disponível para 29 milhões de domicílios no país, e a expansão futura deve passar a se dar por meio de outras alternativas que incluem aluguel de redes neutras.

- GERDAU PN subia 1,59%, a 21,74 reais, tendo no radar declínio de 45,1% no lucro líquido ajustado do quarto trimestre do grupo siderúrgico, para 732 milhões de reais, em meio a incertezas relacionadas ao cenário macroeconômico internacional. A empresa também anunciou dividendos de 0,10 real por ação.

- VALE ON tinha variação positiva de 0,09%, a 66,07 reais, apesar de mais um dia de queda do minério de ferro na Ásia, tendo ainda no radar resultado da rival Rio Tinto. Investidores aguardam o balanço da Vale, previsto para quinta-feira, após o fechamento, e monitoram movimentações relacionadas à troca de comando da mineradora.

- PETROBRAS PN recuava 0,14%, a 42,39 reais, tendo como pano de fundo fraqueza dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent era negociado em baixa de 0,15%, a 82,22 dólares.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 0,08%, a 35,71 reais, e BRADESCO PN operava estável, a 13,97 reais, após desempenho robusto na véspera.

- TAESA UNIT cedia 0,62%, a 35,21 reais, após a empresa de transmissão de energia elétrica informar que André Moreira renunciou ao cargo de diretor-presidente, posto que será ocupado de forma interina pelo diretor financeiro da companhia, Rinaldo Pecchio Junior.

(Edição de Pedro Fonseca)