Governo da Alemanha reduz previsão de crescimento em 2024

Por Christian Kraemer e Rachel More

BERLIM (Reuters) - O governo da Alemanha prevê que a economia vai crescer 0,2% este ano, bem menos do que a estimativa anterior de 1,3%, uma vez que a demanda global fraca, a incerteza geopolítica e a inflação persistentemente alta diminuem as expectativas de uma rápida recuperação.

A previsão revisada foi aprovada pelo gabinete nesta quarta-feira como parte do relatório econômico anual do governo, segundo fontes do governo.

A maior economia da Europa encolheu 0,3% em 2023 e deve entrar em outra recessão técnica no primeiro trimestre deste ano.

"A economia alemã continua em águas difíceis no início do ano", disse um esboço do relatório visto pela Reuters.

Ele listou a inflação alta e a consequente perda de poder aquisitivo entre os desafios, bem como crises geopolíticas e aumentos das taxas de juros.

Assessores econômicos da Alemanha planejam seguir o exemplo do governo federal e reduzir sua previsão de crescimento econômico em 2024, disse a assessora Ulrike Malmendier à Reuters em uma entrevista.

"Acho que definitivamente iremos na mesma direção... é isso que nossos números estão indicando", disse Malmendier.

A previsão de novembro do conselho de assessores do governo estimou que o crescimento seria de apenas 0,7% em 2024. A próxima atualização oficial está prevista para meados de maio.

As perspectivas sombrias para a Alemanha surgem em meio a preocupações com seu status de local favorável para a indústria, já que o governo tenta conciliar suas regras fiscais rígidas com a necessidade de atrair investimentos e ajudar a financiar uma transição verde dispendiosa.

O relatório preliminar do governo aponta para uma "normalização" da política fiscal em 2024, depois que uma decisão do tribunal constitucional forçou a coalizão a fazer cortes dolorosos em seu orçamento de 2024.

(Reportagem adicional de Reinhard Becker)