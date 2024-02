Governante de Ras Al Khaimah recebe o embaixador de Ruanda

RAS AL KHAIMAH, 21 de fevereiro de 2024 (WAM) - O xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, recebeu em seu palácio na cidade de Saqr bin Mohammed, John Mirenge, embaixador da República de Ruanda nos Emirados Árabes Unidos.

O xeique Saud deu as boas-vindas ao embaixador e discutiu com ele maneiras de aprimorar as relações bilaterais distintas com Ruanda em todos os domínios. Eles também trataram de várias questões de interesse mútuo.

O embaixador Mirenge estendeu seus agradecimentos e apreço ao governante do RAK pela recepção. Elogiou ainda os fortes laços que unem os dois países.