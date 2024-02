Governante de Dubai visita a sede do Emirates NBD para as comemorações do 60º aniversário do banco

DUBAI, 21 de fevereiro de 2024 (WAM) - O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, visitou a sede do Emirates NBD para celebrar o 60º aniversário do banco.

Xeique Mohammed foi acompanhado em sua visita pelo xeique Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primeiro vice-governante de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças; pelo xeique Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, segundo vice-governante de Dubai; e pelo xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente do Emirates NBD.

Mohammed bin Rashid afirmou que o Emirates NBD tem sido um participante importante no crescimento dos Emirados Árabes Unidos como um dos principais centros de comércio e negócios do mundo. Segundo ele, as conquistas do banco nos últimos 60 anos refletem a própria jornada de transformação dos Emirados Árabes Unidos, que viu a nação não apenas igualar o progresso dos países desenvolvidos, mas também emergir como líder no cenário global. "As contribuições do banco foram fundamentais para transformar Dubai em um importante nó global para fluxos de comércio e capital, além de acelerar o desenvolvimento econômico nos EAU, na região e fora dela. O Emirates NBD continua a desempenhar um papel importante no crescimento sustentado do setor bancário dos Emirados Árabes Unidos, que continua a ser um pilar importante de nossa economia nacional e estratégia de diversificação e um facilitador fundamental de nossas aspirações estratégicas", continuou.

O governante de Dubai projetou um futuro bem sucedido do banco. "Parabenizo o Conselho de Administração do Emirates NBD, liderado pelo xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum, por seu compromisso em estabelecer novas referências no setor bancário e impulsionar a inovação e a excelência", acrescentou o xeique Mohammed.

Durante a visita, Mohammed bin Rashid também visitou o Emirate NBD Pearl Museum, que mostra o patrimônio marítimo dos EAU e sua história de mergulho com pérolas. O museu foi inaugurado em 2003, por ocasião do 40º aniversário do banco.

Um grupo bancário líder no Oriente Médio, Norte da África e região da Turquia, as comemorações do 60º aniversário do Emirates NBD marcam a evolução do banco, que passou de um banco local a um banco internacional líder, empregando mais de 30 mil pessoas em seus mercados e atendendo a mais de 20 milhões de clientes em todo o mundo. O Emirates NBD foi criado após a fusão entre o National Bank of Dubai e o Emirates Bank International, concluída em 2007.

Em 2023, o lucro do Emirates NBD aumentou 65% para AED 21,5 bilhões, enquanto a receita total aumentou 32% para AED 43 bilhões. A base de ativos do banco aumentou 16% em 2023 para AED863 bilhões no final de 2023. Atualmente, o grupo tem operações nos Emirados Árabes Unidos, no Egito, na Índia, na Turquia, no Reino da Arábia Saudita, em Cingapura, no Reino Unido, na Áustria, na Alemanha e no Bahrein, além de escritórios de representação na China e na Indonésia.