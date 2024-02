Governante de Dubai ordena o envio adicional de suprimentos humanitários essenciais para Gaza por meio de ponte aérea de ajuda

DUBAI, 21 de fevereiro de 2024 (WAM) - O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, emitiu diretrizes para facilitar o envio de suprimentos de ajuda urgente mobilizados pela Cidade Humanitária Internacional (IHC, na sigla em inglês) em Dubai como parte de uma ponte aérea de ajuda vital para Gaza por meio do Aeroporto El Arish, no Egito.

Giuseppe Saba, CEO da IHC, lembrou que a cidade apoia proativamente a comunidade humanitária internacional para responder à emergência humanitária em curso e aliviar o sofrimento em Gaza. "A missão da Cidade Humanitária Internacional de Dubai ressoa profundamente com sua dedicação em salvar vidas, atendendo a necessidades médicas urgentes em coordenação com a Organização Mundial da Saúde. Juntamente com nossos parceiros, continuamos dedicados a apoiar os mais vulneráveis em todos os lugares, alinhando-nos com os esforços de Dubai e dos Emirados Árabes Unidos em relação aos nossos deveres humanitários", disse.

Destacando o compromisso inabalável de Dubai com as missões humanitárias, um voo transportando aproximadamente 11 toneladas métricas de medicamentos e suprimentos médicos obtidos dos estoques da Organização Mundial da Saúde (OMS) decolou nesta quarta-feira (21/02/24) para o aeroporto de El Arish, onde a remessa de ajuda crucial será transferida para uma equipe da OMS, que coordena os envios posteriores para Gaza.

O transporte aéreo para Gaza é o primeiro de uma série de missões desse tipo este ano, com três ou quatro missões adicionais programadas para entregar a ajuda extremamente necessária à população de Gaza. A remessa inclui suprimentos essenciais, como kits de doenças não transmissíveis e medicamentos, que exigem o cumprimento rigoroso dos controles de temperatura durante o transporte. A IHC e seus parceiros supervisionam meticulosamente a logística da operação para garantir a entrega segura e oportuna da ajuda aos necessitados.

A Dra. Hanan Balkhy, diretora-regional da OMS para o Mediterrâneo Oriental, declarou que o centro de logística da OMS, que está hospedado no IHC, fornece uma linha de vida para os países afetados por emergências de saúde em toda a Região do Mediterrâneo Oriental da OMS e além. "À medida que a crise de saúde na Faixa de Gaza segue e as hostilidades em Rafah aumentam, esses medicamentos são essenciais para as pessoas cujo acesso a cuidados médicos foi severamente restringido devido à escassez enfrentada pelo sistema de saúde como um todo", disse Balkhy.

A diretora-regional da OMS salientou que a OMS é grata pelo apoio da Cidade Humanitária Internacional de Dubai, do Governo de Dubai e dos Emirados Árabes Unidos para entregar suprimentos que salvam vidas às populações mais vulneráveis do mundo em seu momento de maior necessidade.

No ano passado, a IHC agiu rapidamente para estabelecer uma ponte aérea para facilitar o fornecimento de suprimentos urgentes para as populações afetadas pela crise em Gaza. A IHC facilitou seis remessas aéreas em dez dias, aproveitando sua vasta rede e seus recursos para reforçar os esforços humanitários e garantir uma resposta rápida à crise, reafirmando sua posição como um importante centro humanitário na região.