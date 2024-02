Criadora da Taeq e ligada ao Masp: quem é Geyze Diniz, viúva de Abilio

Abilio Diniz morreu no último domingo (18), aos 87 anos. O empresário era casado com Geyze Diniz, 51, sua companheira há quase duas décadas.

Saiba quem é Geyze, viúva de Abilio Diniz

Geyze é formada em Economia pela Universidade Mackenzie e tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas. A economista e o empresário se conheceram nos anos 2000 e casaram em 2004 - Abilio com 67 anos à época e ela com 32. Os dois são pais de Rafaela, de 17 anos, e Miguel, de 14.

Participação no Grupo Pão de Açúcar. Conforme conta em seu perfil no LinkedIn, ela trabalhou durante nove anos no Grupo Pão de Açúcar (1996-2004), tendo atuado nos últimos três anos como Diretora de Planejamento Estratégico. A economista também fez parte do Conselho de Administração do GPD de 2005 a 2013.

Criadora da marca de bem-estar Taeq. Lançada em 2006, a marca tem uma variada linha de produtos saudáveis que pode ser encontrada nas lojas do Grupo Pão de Açúcar.

Cargos administrativos. Atualmente, Geyze é conselheira da Península Participações, empresa de investimentos da família Abilio Diniz, e do Instituto Península, organização social da família. A economista também faz parte do Conselho do Instituto Verdescola e do Conselho Social da FIESP, além de atuar como vice-presidente do Conselho do Masp.

Nos últimos anos, Geyze também tem se dedicado ao Plenae, uma plataforma de conteúdo sobre bem-estar, longevidade e qualidade de vida. Em entrevista a VivaBem em 2020, ela falou sobre o projeto:

Acreditamos que para se ter uma vida longa e plena é preciso ter seis pilares equilibrados: corpo, mente, relações, espírito, propósito e contexto. Se alguém acessar nosso conteúdo por gostar de esportes, por exemplo, encontrará outros aspectos importantes para sua vida.

Geyze Diniz

Perfil ativista. Segundo o site do Plenae, durante a pandemia, ela se envolveu em diversas frentes "para mitigar os efeitos da crise". Entre elas, atuou em conjunto na fundação dos movimentos União SP e Panela Cheia Salva, ambos focados na arrecadação de recursos para compra de cestas básicas. Além disso, Geyze participou da co-criação do Pacto Contra a Fome, um movimento para acabar com a fome e reduzir o desperdício de alimentos unindo sociedade civil e governos.

No Instagram, onde acumula quase 70 mil seguidores, Geyze compartilha momentos em família e também assuntos profissionais. Além de fotos ao lado de Abilio e dos filhos, ela costuma publicar sobre temas como alimentação, cultura e qualidade de vida.