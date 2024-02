Febre da energia solar em telhados esfria na ensolarada Espanha

Por Pietro Lombardi

MADRID (Reuters) - O número de espanhóis que instalaram painéis solares em suas casas caiu no ano passado, o primeiro declínio desde 2018, à medida que o impacto dos subsídios diminuiu, enquanto a perspectiva para este ano é de estabilidade.

Os analistas disseram que os preços mais baixos da energia e o aperto nos orçamentos das famílias causado pela inflação começaram a minar o entusiasmo pela energia solar em toda a Europa, mas o impacto é particularmente acentuado na Espanha, um mercado relativamente imaturo para a energia solar em telhados.

Quase 112.000 residências espanholas instalaram energia solar em 2023, cerca de metade do nível recorde de 2022, de acordo com a associação renovável APPA.

Embora seja um dos países mais ensolarados da Europa e líder em energia renovável, a Espanha está atrás de outros países em energia solar, principalmente da Alemanha, que é líder na Europa.

O segmento começou a ganhar terreno depois que a Espanha, em 2018, eliminou uma taxa impopular, conhecida como imposto do sol, como parte das medidas para reduzir as contas de luz. A taxa sobre a energia solar afetava as residências e as pequenas empresas.

Christophe Lits, analista de mercado da associação europeia do setor SolarPower Europe, disse que a demanda caiu de forma especialmente acentuada na Espanha porque o mercado era menos maduro e "flutuaria mais devido a choques externos".

Madri destinou mais de 2 bilhões de euros dos fundos de recuperação pós-pandemia da União Europeia para instalações solares, armazenamento de energia e sistemas domésticos de aquecimento renovável. Além disso, muitas autoridades locais oferecem incentivos fiscais para painéis solares.

"Tivemos em 2022 um mercado dopado com subsídios, a guerra na Ucrânia e a instabilidade do mercado", disse Javier Dominguez, diretor técnico da empresa espanhola de sistemas de energia renovável Cambio Energetico. "Em 2023, houve uma ressaca disso."

Lucia Varela, diretora de autoconsumo e comunidades de energia do grupo industrial solar UNEF, disse que um declínio na demanda das residências era esperado quando as pessoas parassem de perceber os preços da energia tão altos quanto durante o choque de preços de 2022 causado pela interrupção do mercado ligada à guerra da Rússia na Ucrânia.

Para o setor, no entanto, ela disse que a extensão do declínio das instalações nas residências das pessoas era preocupante e que talvez fosse necessário buscar novas formas de instalações, atendendo a grupos de residências ou comunidades.

O setor industrial também instalou menos energia solar em 2023, embora o declínio tenha sido menor. No geral, foram adicionados cerca de 1,9 gigawatt (GW) de capacidade, 27% a menos do que em 2022, mas bem acima do desempenho de 2021, mostram os números da APPA.

A capacidade total instalada de energia solar em telhados da Espanha no final do ano passado era um quinto da capacidade da Alemanha e cerca de metade da capacidade da Itália, mostram os dados da SolarPower Europe.

"O setor está 15 anos atrasado devido ao imposto solar", disse Christopher Cederskog, executivo-chefe do fornecedor de energia solar Sunhero.

Ele também disse que atrasos nos pagamentos de subsídios prejudicaram a percepção pública do setor.

O perigo, segundo ele, é que os mais pobres, que seriam os mais beneficiados pela energia mais barata, não se sintam capazes de arriscar o gasto inicial.

Um sistema doméstico médio custa cerca de 7.000 euros, de acordo com a APPA. Com base nos preços de energia do ano passado, esse investimento seria recuperado em sete anos, mesmo sem o apoio do governo.

O tempo médio de espera pelos subsídios é de cerca de um ano, segundo Varela, da UNEF, e em alguns casos chega perto de dois anos.

O ministério da energia transfere fundos para os governos regionais para implementar o esquema, que deve estar em conformidade com as rigorosas regras da Comissão Europeia, disse um porta-voz, acrescentando que cerca de 44% dos fundos alocados foram desembolsados.

