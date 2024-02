Ex-chefe de equipe da Ferrari arruma novo emprego na Itália

MONASTIER DI TREVISO, 21 FEV (ANSA) - O ex-chefe de equipe da Ferrari Mattia Binotto, que liderou a escuderia de Maranello na Fórmula 1 entre 2019 e 2022, passará a integrar o conselho administrativo da empresa TEXA.

A fabricante italiana, que é sediada em Monastier di Treviso, é especializada em diagnósticos de automóveis, motocicletas e caminhões.

Em seu novo emprego, Binotto ajudará na coordenação do plano estratégico de desenvolvimento tecnológico, industrial e comercial da divisão e-Powertrain, que é dedicada à propulsão elétrica e híbrida O objetivo da TEXA é tornar a sua nova divisão uma referência global para o design, produção e fornecimento de novos componentes automotivos ligados ao mundo da eletrificação veicular.

"Depois de ter adquirido uma experiência extraordinária no mundo da F1, Binotto contribuirá com o resto da equipe da divisão e-Powertrain para um desenvolvimento intenso que nos levará a alcançar importantes resultados em poucos anos e significativos no segmento mais valioso do mercado automotivo", declarou o CEO da TEXA, Bruno Vianello.

O engenheiro suíço, que trabalhou por quase 30 anos na Ferrari, declarou que ficou atraído pela "audácia estratégica" da empresa italiana. (ANSA).

