EUA apoiam Brasil sobre reforma do Conselho de Segurança da ONU

RIO DE JANEIRO, 21 FEV (ANSA) - O Brasil recebeu o apoio dos Estados Unidos na proposta de reforma do Conselho de Segurança da ONU e das instituições financeiras internacionais.

Isso foi relatado em um comunicado do governo brasileiro divulgado ao término da reunião bilateral entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.

O político americano, conforme declarado no comunicado, também "confirmou o apoio do Brasil à presidência do G20 e elogiou a escolha dos temas para a cúpula do Rio de Janeiro: reforma da governança global, combate à fome e à pobreza e transição energética".

O secretário agradeceu ao Brasil pelo empenho no diálogo entre Venezuela e Guiana e concordou com Lula sobre a necessidade de criar um Estado palestino. (ANSA).

