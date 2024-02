Embaixador do Brasil em Roma defende fala de Lula sobre Israel

ROMA, 21 FEV (ANSA) - O embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca de Souza, afirmou à ANSA que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "pensou com o coração" ao dar a declaração comparando as ações de Israel na Faixa de Gaza com o Holocausto, abrindo uma crise diplomática com o país judeu.

"Estamos realmente muito preocupados com os massacres na Palestina porque não se pode ver essa situação todos os dias sem dizer nada", disse o diplomata.

"É muito importante que a comunidade internacional fale sobre isso. O presidente Lula é um homem que realmente pensa com o coração. Ele sabe muito bem o que é o sofrimento e trabalha para ajudar as pessoas", acrescentou. (ANSA).

