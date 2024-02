Embaixada dos EUA alerta viajantes sobre dengue no Brasil

A embaixada dos Estados Unidos emitiu comunicado aos viajantes que têm como destino o Brasil sobre o registro de casos de dengue e febre oropouche no País. Numa escala de 1 a 4, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos classifica as doenças em 1 - "praticar as precauções usuais" - evitando picadas de mosquitos.

Numa escala de 1 a 5 de aconselhamento de viagem, o Brasil é classificado em nível 2 pelo governo americano, sugerindo aos viajantes que "exerçam cautela reforçada".