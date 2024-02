EAU inaugura Centro de Próteses no Hospital de Campanha do país em Gaza

GAZA, 21 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Os Emirados Árabes Unidos inauguraram o Centro de Próteses de Membros no Hospital de Campanha do país em operação na Faixa de Gaza, como parte da Operação "Gallant Knight 3". A iniciativa foi lançada pelo governo emirático sob as diretrizes do presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan - e tem objetivo de apoiar o povo palestino.

O centro funcionará em vários estágios, começando com o primeiro de tomada de medidas para a fabricação do membro protético, seguido pelo estágio de fabricação e pela fisioterapia e reabilitação dos feridos. No primeiro dia, foram tiradas as medidas de 36 casos em preparação para a fabricação de suas próteses. Espera-se que o número de casos chegue a mais de 100 nos próximos dias.

A iniciativa é uma resposta à necessidade urgente de apoiar os feridos e ajudá-los com um conjunto abrangente dos mais recentes dispositivos médicos no campo da ortopedia, fornecer e fabricar próteses de alta qualidade, reabilitar os pacientes e permitir que eles levem uma vida normal.