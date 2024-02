Sente dor nos pés? Especialistas dão dicas para escolher a melhor palmilha

As palmilhas dos calçados são responsáveis por ajudar a distribuir o peso do corpo nos pés e reduzir sua pressão. Elas amortecem o impacto, diminuem pontos de atrito e garantem mais conforto.

Como nem sempre os modelos que acompanham os sapatos cumprem essas funções da melhor forma possível, o Guia de Compras UOL conversou com especialistas para entender como escolher a melhor para diferentes tipos de uso.

Quando devo usar uma palmilha?

Algumas condições de saúde que envolvem o uso de palmilhas, segundo Marcelo Ferreira, especialista em medicina esportiva e médico do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, do Hospital Santa Catarina e da Rede D'Or, em São Paulo, como:

Fascite plantar, inflamação da fáscia plantar, tecido da parte inferior do pé.

"Joelho de corredor", lesão na parte frontal da articulação, que causa dor.

Tendinite, inflamação do tendão.

Antes de usar palmilhas para esses problemas é importante sempre consultar uma pessoa especializada, pois cada caso deve ser avaliado individualmente. Outras possíveis necessidades:

Uso frequente de sapatos rígidos ou planos, como sapatilha.

Quem trabalha por longas horas ou já perdeu parte da gordura localizada entre o osso e a pele do calcanhar (coxim de gordura), que funciona como uma almofada de amortecimento - algo comum com a idade.

Quando sente que algum desconforto durante uma caminhada ou corrida, por exemplo.

"Por mais modernos que sejam os tênis, muitas vezes, as palmilhas são finas e não contam com tanta tecnologia associada. Se você comprou um par e ele calçou bem, ótimo, mas se você sente alguma dor ou desconforto, uma outra palmilha pode ajudar, destaca Maurício Barbosa, ortopedista do hospital Hcor, em São Paulo.

Qual é o material ideal?

De acordo com Barbosa, o mais recomendado é o EVA, uma espuma de densidade macia, que promove absorção de impacto, além de absorver transpiração e aliviar dor, calosidades e ardência provocados pelo atrito.

Pontos de atenção: a durabilidade é menor do que a de outros bons materiais, como o gel, ainda mais macio, e o silicone, facilmente adaptável a diferentes calçados.

Existem modelos feitos individualmente após prescrição médica e outros comercializados com estruturas padronizadas. Verifique com seus médicos qual é o modelo mais recomendado para seus pés.

De qualquer forma, confira características de palmilhas feitas com EVA comercializadas atualmente.

Produzidas em EVA;

Encaixam em diferentes tipos de calçados em tamanhos de 35-40 e 41-46. Para chegar ao tamanho correto é só cortar a parte superior com uma tesoura, seguindo as marcações indicadas

Absorvem choque e ajudam a relaxar, de acordo com o fabricante;

Têm suporte de arco de 1,18 polegadas (3cm) para melhorar o alinhamento de pés e pernas;

Com cobertura de tecido de veludo antiderrapante, para manter os pés confortáveis e frescos.

Produzida em EVA e gel;

Promove alta absorção de impacto, segundo a marca;

Por melhorar o conforto extra no calcanhar, é recomendada pelo fabricante para quem trabalha por muito tempo em pé;

Tem linhas de corte para ajuste de tamanho.

Sente dores? A de gel pode ajudar

De acordo com Leandro Shimba, ortopedista do Hospital São Luiz Anália Franco, em São Paulo, para pessoas que têm muita dor na base dos dedos, as palmilhas ajudam a distribuir a carga do peso, que fica concentrada nessa área.

Neste caso, as opções em gel serão mais eficazes e também amenizarão as dores, como as decorrentes de esporão de calcâneo, crescimento anormal do osso do calcanhar, que causa dor, além da fascite plantar e tendinite, completa o especialista. Um exemplo de palmilha vendida é:

De gel, foi criada para maior absorção de impacto;

Tem reforço extra de gel no calcanhar e cobertura de tecido;

Ideal para calçados esportivos, de acordo com o fabricante.

E a que só usa no calcanhar?

As palmilhas calcanheiras, que, como o nome diz, são menores e apoiam apenas o calcanhar, são criadas para aumentar o apoio e reduzir a pressão na área, proporcionando maior absorção de impacto.

Aquelas com elevação na parte posterior também dão uma ajuda extra no amortecimento. E os modelos com as bordas laterais ligeiramente mais altas geram uma pressão adequada em volta do coxim de gordura. Exemplo:

Feitas em silicone em gel;

Ajudam a absorver o impacto ao caminhar;

Antiderrapantes.

Qual é melhor para o dia a dia?

Se a ideia é ter conforto cotidiano ou realizar caminhadas, as palmilhas de silicone podem dar uma boa ajuda. "Elas podem ser colocadas em diversos tipos de calçados, adaptando-os para ser utilizados com muito mais tranquilidade por muito mais tempo", diz Ferreira.

Feita em silicone em gel, proporciona amortecimento, absorve impacto e reduz pressão nos pés e nas articulações;

Ajuda a aliviar a fadiga e o desconforto ao caminhar ou ficar em pé por longos períodos, segundo a empresa.

Sistema de ajuste permite personalização do suporte das palmilhas de acordo com a forma e as necessidades específicas de cada pé.

Evita que os pés deslizem para frente, reduzindo a sensação de queimação e prevenindo calosidades;

Oferece absorção de impacto;

Leve e respirável, mantém os pés secos;

Fixação adesiva.

Outros tipos para o dia a dia

Promove sensação de almofada sob os pés, de acordo com a companhia;

Adapta-se em diferentes tipos de sapatos;

Tem perfurações para manter a ventilação.

Feita em espuma viscoelástica injetada;

Proporciona amortecimento e distribuição de pressão plantar;

Indicada para sapatos sociais, tênis, botas, coturnos, sapatilhas e calçados de segurança.

Feita com material macio de densidade, é resistente, absorve impacto e é confortável;

Possui perfurações para permitir ventilação dos pés;

É recortável para ajuste de tamanho.

Palmilhas exigem calçados maiores?

Geralmente sim, já que ocupam espaço dentro do sapato ou tênis. Por isso, é importante experimentar os dois itens juntos.

Sou corredor: devo usar?

Depende - e, por isso, é sempre importante consultar um especialista antes de comprar.

Por um lado, as palmilhas podem ajudar a absorver impacto e a compensar a perda do coxim de gordura. Por outro, muitos especialistas defendem que o corredor já está acostumado com sua musculatura e estrutura óssea, e corre de acordo com ela, sem a necessidade de alteração.

