'Departamento de trocadilhos' foi responsável por MorumBIS, brinca marca

A Mondelez Brasil, dona da marca Bis, colocou no ar uma campanha publicitária que brinca com a decisão de comprar os naming rights do Morumbi, estádio do São Paulo Futebol Clube.

O que aconteceu

A Mondelez colocou no ar uma campanha publicitária que brinca com os questionamentos sobre como a empresa decidiu adquirir os naming rights do Morumbi, estádio do São Paulo Futebol Clube.

O acordo, anunciado em dezembro, é válido pelos próximos 3 anos.

A inauguração oficial do MorumBIS acontecerá na quinta-feira que vem (29).

No comercial, a marca explica que a decisão foi tomada pelo 'departamento de trocadilhos' da companhia —e dá outros exemplos de ideias que não foram para frente, como "biscicletas" e "obistetrícia".

Assista ao comercial, criado pela agência David: