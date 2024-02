Como Zé Felipe e Virginia: 11 ideias para a decoração do chá revelação

Está em busca de ideias de decoração para um chá revelação? O momento de descobrir o sexo do bebê pode ficar divertido com uma decoração temática, incluindo itens como balões coloridos, pratos, talheres e até camisetas.

Um dos casais que entraram nessa onda foi o cantor Zé Felipe e a influenciadora Virginia Fonseca. Eles fizeram uma festa luxuosa para comemorar o anúncio do sexo e do nome do terceiro filho, que vai se chamar José Leonardo.

Se você está preparando ou pensando em preparar um chá revelação, o Guia de Compras UOL selecionou itens simples e criativos que não podem faltar na festa. Confira a seguir:

Cor metalizada

100% látex

Cinco polegadas

Balão liso

Oito polegadas

Disponível nas cores rosa claro, azul e pink

Dá para encher de forma tradicional com ar, com o auxílio de uma bombinha ou com um inflador elétrico

Inclui sete balões: um balão redondo metalizado escrito "boy or girl"; dois balões metalizados em formato de estrela (um azul e outro rosa); 2 balões cor-de-rosa e 2 balões azuis

Tem operação manual

Feita de plástico

É vendida na cor azul

Para servir até 50 pessoas

Vem com pratos, garfos, copos e cumbucas nas cores azul e rosa

Produto descartável

Feita de TNT

Reutilizável

É atóxica e biodegradável

Com 39 itens no total

Vem com um painel de TNT e uma faixa "boy or girl?" ("menino ou menina")

Acompanha sete topinhos para bolo e 24 apliques decorativos

Também inclui seis decorações de mesa

Feito de plástico

Tem furos para passar fita

Em formato pequeno, de 8 cm

Pode ser usado para enfeitar a mesa com plantas e flores

Confetes em forma de pezinho para serem lançados na hora de revelar o sexo do bebê

Disponível nas cores azul, rosa, além de azul e rosa (para casal de gêmeos)

É importante seguir as instruções de uso para maior segurança

Vem com 20 unidades

Tem a frase "boy or girl?" estampada

Possui as medidas 24,5 cm x 24,5 cm

Camiseta 100% poliéster para ser usada pela futura mamãe no chá revelação

Disponível em três cores: branco, preto e branco, e cinza

Tecido macio e confortável

