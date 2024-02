Cultura da Itália povoou São Paulo, diz governador

SÃO PAULO, 21 FEV (ANSA) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), celebrou nesta quarta-feira (21) o 150º aniversário da imigração italiana ao Brasil e ressaltou a contribuição dessa comunidade para o desenvolvimento do estado, que abriga milhões de ítalo-descendentes entre seus habitantes.

"É com grande satisfação que celebramos o 150º aniversário da imigração italiana em nosso país. Especialmente em São Paulo, a cultura trazida pelas primeiras famílias vindas da Itália povoou todo o território paulista", disse Tarcísio em declaração enviada à ANSA.

Estima-se que mais de 700 mil pessoas do "Belpaese" passaram pela antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás, em São Paulo, entre os séculos 19 e 20, deixando marcas profundas por todo o estado, especialmente na capital, tida como a cidade mais italiana fora da Itália.

"São Paulo traz a Itália nos sobrenomes dos paulistas, nos sotaques do campo e da cidade, na culinária, na arquitetura, nas artes, nos esportes, no nosso agro cada vez mais tecnológico e sustentável, na tecnologia industrial de ponta e nas tradições familiares que dão força à nossa sociedade", acrescentou Tarcísio.

Na nota, o governador também agradeceu "a toda a comunidade italiana e descendentes que contribuem diariamente para que São Paulo seja um estado com mais diálogo, desenvolvimento e dignidade".

A data de 21 de fevereiro é celebrada no Brasil como Dia do Imigrante Italiano e remonta à chegada a Vitória, no Espírito Santo, do navio La Sofia, que deu início à imigração em massa entre a Itália e o maior país da América do Sul. (ANSA).

