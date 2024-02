Consultores econômicos da Alemanha reduzem previsão de crescimento para 2024

BERLIM (Reuters) - Os consultores econômicos da Alemanha planejam seguir o exemplo do governo federal e reduzir sua previsão de crescimento econômico em 2024, disse a consultora Ulrike Malmendier à Reuters em uma entrevista publicada nesta quarta-feira.

"Acho que definitivamente estaremos indo na mesma direção... é isso que nossos números estão indicando", disse Malmendier.

A previsão de novembro do conselho de assessores do governo estimava que o crescimento atingiria apenas 0,7% em 2024. A próxima atualização oficial está prevista para meados de maio.

O governo federal da Alemanha reduziu sua previsão de crescimento de 1,3% para 0,2%, informou a Reuters na semana passada, devido ao baixo crescimento da economia global e a uma decisão do tribunal constitucional alemão que abriu um buraco no orçamento do país.

O governo deve publicar seu relatório econômico anual ainda nesta quarta-feira.

(Por Reinhard Becker e Christian Kraemer)