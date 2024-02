Conheça 10 problemas de saúde causados por mosquitos

Mosquitos podem provocar diferentes doenças, a maioria causada por vírus, bactérias ou parasitas que eles carregam em si e inoculam nas pessoas ao picá-las. Os sintomas decorrentes variam de leves a severos, podendo levar à morte em alguns casos.

Por isso, é importante se prevenir desses insetos e buscar tratamento adequado em caso de suspeita de infecção. Algumas medidas que você pode tomar incluem:

Usar repelentes em partes expostas do corpo

Roupas que cubram a pele

Telas nas janelas e mosquiteiros nas camas

Não deixar água parada (em vasos, pneus, garrafas) e vedar reservatórios

Vacinar a si e seus animais, sobretudo durante epidemias ou em áreas de risco

Procurar um serviço de saúde se apresentar sintomas suspeitos e incessantes

Para saber sobre as doenças causadas por mosquitos e diferenciá-las entre si e de outras, acompanhe a lista a seguir:

1. Dengue

Transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti, pode evoluir para quadros graves e levar a óbito.

Inicialmente é comum apresentar: febre alta, fraqueza, manchas vermelhas na pele, dor de cabeça, atrás dos olhos e nas articulações. Sinais mais sérios incluem: dor abdominal intensa, vômitos, inchaços, sangramentos, irritabilidade. Com suspeita, aumente a hidratação, evite se automedicar e procure logo um serviço de saúde.

2. Zika

É um vírus também disseminado pelo Aedes aegypti (que é um mosquito preto com listras brancas na cabeça e pernas) e sem tratamento específico quando evolui para infecção.

Suas principais manifestações clínicas são: erupção e coceira na pele, febre baixa, cefaleia e vermelhidão ocular. Em bebês, a doença pode provocar microcefalia, caso a mãe seja infectada durante a gravidez.

3. Chikungunya

Em comum com zika e dengue (que é a mais grave das três infecções) essa, também de origem viral e causada pelo mesmo mosquito, apresenta como sintomas: febre, dor de cabeça, manchas na pele e dor de cabeça.

Quanto às suas características distintas, a chikungunya provoca febre alta e dor intensa nas articulações que pode durar semanas ou meses, impedindo o retorno às atividades diárias.

4. Febre amarela

Nas cidades, o que é muito difícil, mosquitos Aedes podem desencadeá-la, já em áreas silvestres, de matas nativas, os dos gêneros Haemagogus e Sabethes.

A doença causa febre alta, dor de cabeça e muscular, calafrios, náuseas e pode evoluir gravemente, com pele e olhos amarelos (icterícia), hemorragias, choque e falência de múltiplos órgãos. Nesses casos, a taxa de letalidade chega a 50%.

5. Malária

É causada pelo parasita Plasmodium, transmitido a humanos pela picada de fêmeas —sempre infectadas— dos mosquitos Anopheles (mosquito-prego).

Seus principais sintomas são: febre alta, que pode surgir e desaparecer em ciclos, suores e calafrios, intensa dor de cabeça, vômitos, dor muscular em todo o corpo, fraqueza e cansaço constantes, tosse e dificuldade para respirar, podendo matar.

6. Febre oropouche

São vetores os mosquitos do gênero Culicoides, conhecidos como borrachudos ou maruins, além de outros, como Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus, o pernilongo doméstico.

Os sintomas da infecção lembram os da dengue, zika e chikungunya (febre, dores, náuseas, manchas), com acréscimo de sensibilidade à luz (fotofobia), dor ocular, tonturas, podendo voltar após uma ou duas semanas.

7. Leishmaniose

Para infectar alguém, o mosquito-palha (Lutzomyia longipalpis) precisa contrair o parasita responsável pela doença de um hospedeiro, sendo cães não vacinados os mais comuns no meio urbano.

Picado, o humano então começa a manifestar os sintomas, em média, em alguns meses, desde feridas na pele e mucosas a febre longa, perda de peso, aumentos do fígado e baço, anemia e hemorragias.

8. Febre do Nilo Ocidental

Pode ser assintomática ou, em cerca de 20% dos casos, apresentar sintomas, sendo alguns leves (febre, fraqueza, dor muscular e de cabeça), ou severos, com danos ao sistema nervoso central ou periférico.

Um em cada 150 infectados ainda pode desenvolver meningite, encefalite, paralisias e convulsões. No Brasil, é transmitida por mosquitos infectados, sobretudo do gênero Culex (pernilongo).

9. Filariose

É uma doença parasitária crônica, causada pelo verme Wuchereria bancrofti, transmitido pela picada de pernilongos ou muriçocas infectados com larvas do parasita.

Os sintomas incluem inflamação e obstrução dos vasos linfáticos e acúmulo de líquido e inchaço exagerado em membros, seios e bolsa escrotal, caracterizando um quadro de elefantíase, que pode levar à incapacidade, muitas vezes permanente.

10. Dermatite

Mosquitos, ao se alimentarem do sangue de suas presas, injetam saliva com várias substâncias (anticoagulantes, anestésicas), que podem provocar reações alérgicas. É comum ocorrer ação irritativa local, com vermelhidão, inchaço, coceira e, em casos mais sérios, manifestações alérgicas em outras partes do corpo e mesmo infecção das lesões.

As picadas e os zumbidos, de forma indireta, também podem desencadear estresse e insônia, que afetam negativamente o sistema imunológico e a saúde em geral.

Fontes: Clarissa Ramos, infectologista do Hospital Cárdio Pulmonar, em Salvador; Maria Clara Dultra, dermatologista do Hospital São Rafael, da Rede D'Or (SP); e Raíssa de Moraes, médica infectologista da Afya.