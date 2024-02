Como é a limusine de R$ 1,5 mi que Putin deu para ditador norte-coreano

Em uma visita à Rússia recente, o líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong Un, teve um pequeno presente dado pelo presidente russo, Vladimir Putin. O 'mimo' foi a limusine de fabricação russa Aurus Senat. O ato - que potencialmente fere um acordo da ONU, de não fornecer artigos de luxo à Coreia do Norte no qual a Rússia estava inclusa - simbolizou uma relação especial entre os líderes.

A Coreia do Norte recebe sanções devido ao fato de possuir um programa de desenvolvimento de armas nucleares.

O carro

Limusine russa, o Aurus Senat foi lançado em 2018 e é feito e desenvolvido na Rússia, tendo sido exibido pela primeira vez ao público no Salão de Moscou.

O carro chegou ao mercado com um preço promocional de 10 milhões de rúpias (R$ 788 mil na cotação atual), mas já subiu para aproximadamente 20 milhões (R$ 1,5 milhão) atualmente.

O Aurus Senat possui um motor de 4.4 litros V8 biturbo híbrido. Desenvolvido em parceria com a Porsche, ele é capaz de gerar 598 cv de potência. Seu motor elétrico gera cerca de 63 cv.

O torque da unidade é de 89,7 kgfm, com câmbio automático de nove marchas e tração integral.

No interior, existem dois assentos reclináveis para passageiros traseiros, frigobar, mesas no estilo avião e, claro, acabamento em couro e madeira.

Kim Jong Un já tem uma garagem cheia de modelos especiais, como várias unidades do Mercedes Maybach contrabandeadas para o país. Uma delas foi usada no encontro com Putin.

