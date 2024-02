Chanceler de Israel ataca Lula em vídeo com jovem brasileira

SÃO PAULO, 21 FEV (ANSA) - Em mais um capítulo da crise diplomática entre Brasil e Israel, o chanceler do país judeu, Israel Katz, divulgou nesta quarta-feira (21) um vídeo com a brasileira Rafaela Treistman, de 20 anos, sobrevivente do ataque do Hamas em 7 de outubro.

Rafaela estava na rave que foi atacada pelo grupo e era namorada de Ranani Glazer, que morreu.

"Presidente Lula, por comparar nossa guerra justa contra o Hamas aos atos desumanos de Hitler e dos nazistas, Rafaela tem uma mensagem para você. Você deveria ouvir", disse Katz.

Ao longo de oito minutos, Rafaela narrou os momentos de terror na festa, e reclamou de não ter sido contatada pelo governo brasileiro. Ela afirmou que familiares de outras vítimas também não foram contatados: "Nós sentimos que esqueceram da gente".

Ela também disse discordar de que ocorra um genocídio em Gaza, e afirmou que Israel é um lugar de convivência entre judeus e muçulmanos, onde os palestinos tinham oportunidades.

(ANSA).

