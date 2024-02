Rival de Beira-Mar: quem é Celsinho, com cordão de ouro em escola de samba

Celsinho da Vila Vintém, de 63 anos, foi visto chegando à quadra da escola de samba Unidos de Padre Miguel (UPM), no Rio, com um cordão de ouro no pescoço, segundo informações do Extra. As imagens, de quarta-feira passada, viralizaram nas redes sociais. Celsinho já foi o bandido mais procurado no final dos anos 1990.

Quem é Celsinho da Vintém

Celsinho foi considerado um dos traficantes mais influentes do Rio, com um vasto histórico de afrontas à polícia, fugas cinematográficas e brutalidade.

Celsinho da Vila Vintém foi preso por tráfico Imagem: Alexandre Campbell/Folha Imagem

Ele entrou para o crime aos 16 anos. E foi preso pela primeira vez em 1984, por tentativa de homicídio.

Era visto como um criminoso diferente dos demais porque tinha uma "visão empresarial" do tráfico. Exerceu grande influência na favela da Vila Vintém, em Padre Miguel. E tinha domínio sobre outras regiões da zona oeste.

Condenado por tráfico de drogas, roubo e organização de quadrilha, Celsinho foi preso em 1990. Ele fugiu e, em 1996, foi novamente encarcerado, mas acabou fugindo outra vez, em 1998, vestido de policial militar, quando estava no Hospital Penitenciário Fábio Macedo Soares. Em 2002, foi recapturado.

Celsinho é apontado como fundador da facção ADA (Amigos dos Amigos) na prisão, nos anos 1990. Ele saiu da cadeia em 2022, com 61 anos de idade.

Foi considerado inimigo de Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar. Também era visto como rival das facções Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP) no tráfico de drogas.

Hoje, responde a processos em liberdade. A saída da penitenciária, em 20 de outubro de 2022, ocorreu após uma decisão judicial, que considerou que ele não ordenou uma invasão da ADA na Rocinha, em 2017.

À época de sua soltura, o advogado de Celsinho negou qualquer reaproximação de seu cliente com o crime. "O que ele quer agora é ter uma nova vida e recuperar o tempo perdido junto à família. O passado é passado", disse o defensor.

Atualmente, Celsinho é empresário e produtor de carne suína na Vila Vintém.

A família de Celsinho também é ligada à Unidos de Padre Miguel. Até 2022, quando ele estava na cadeia, era a mulher dele, Deise Mara de Sousa Rodrigues, quem estava à frente da escola com a neta, Lara Maria Rodrigues da Costa.

O que aconteceu

Em um vídeo que viralizou, Celsinho aparece escoltado por seguranças e chegando à quadra da Unidos de Padre Miguel. Em um primeiro momento, Celsinho aparece em uma espécie de camarote com uma blusa preta, segurando um tridente.

Depois, ele aparece com um semblante sério, sem camisa, atravessando a quadra da escola, na Vila Vintém. A UPM foi a vencedora da Série Ouro em 2024 e, no próximo ano, estará no Grupo Especial.