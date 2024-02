Calcinha que vibra: 10 sex toys discretos para você usar sem ninguém saber

Acionados via aplicativo ou por controle remoto, os vibradores de calcinha - também chamados de calcinhas vibratórias - fazem muito sucesso entre casais que gostam não só de testar novidades, mas também os limites do prazer.

Como podem ser acionados à distância (em geral, de 5 a 10 metros) e são bem discretos, esses sex toys costumam ser usados em público: enquanto um aciona os comandos, o outro sente os movimentos e tenta não explodir de prazer. Gostou? Veja 10 sugestões que o Guia de Compras UOL selecionou para você:

Produzido em silicone macio e à prova d'água, funciona com controle remoto e se encaixa perfeitamente na calcinha. Vibra tanto na parte do penetrável quanto na região que encosta no clitóris - e tem texturas especiais para aumentar ainda mais o tesão.

À prova d'água, é acionado via aplicativo. O tamanho compacto promete não interferir em nada no prazer: são 12 funções de vibração para fazer com que o orgasmo seja mais intenso.

Tem formato anatômico e curvatura sob medida para estimular toda a vulva. Pode ser acionado a 10 metros de distância por controle remoto e permite 12 tipos de vibrações.

Macio e flexível, acaricia o ponto G e promete prazer intenso em qualquer lugar - até mesmo debaixo d'água. É ideal ainda para casais que desejam brincar em público, pois é discreto e bem silencioso.

Essa calcinha vibratória com controle wireless e aplicativo para smartphone possui acessório que pode ser fixado no fundo da lingerie de preferência ou da mesma que acompanha o produto. Tem também, duas abas dobráveis que se prendem ao fundo do acessório através de um ímã que garante segurança e conforto durando o uso. Seu controle também é vibratório e pode ser utilizado como massageador clitoriano e corporal. Dispõe de 12 modos de vibração e é à prova d'água.

Fino e delicado, esse vibrador específico para o clitóris garante momentos intensos quando acoplado à calcinha. São 10 modos distintos de vibração, em dois pontos, e possui carregamento via USB.

A forma ergonômica se adapta perfeitamente aos contornos do corpo, apoiando-se diretamente no clitóris e dando uma estimulação especialmente intensa - são múltiplas as opções de vibração disponíveis no aplicativo. O sex toy ainda é protegido contra imersão em água de até 1 metro de profundidade durante até 30 minutos de uso.

Para quem deseja uma opção mais baratinha, essa é uma boa pedida: uma calcinha fio dental com bolsinho para acoplar o bullet vibratório e permitir que o clitóris seja estimulado enquanto a pessoa se movimenta.

Em formato de folha, esse vibrador tem 9 tipos de vibrações, funciona via controle remoto em até 10 metros de distância e possui um imã que se prende ao fundo da lingerie que garante segurança e conforto durando o uso.

O sistema simples de um botão permite clicar 3 velocidades de vibração e 7 modos rítmicos, com funcionamento a até 5 metros de distância! De formato ergonômico, dá para sentir a vibração por toda a vulva.

