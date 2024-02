Brasil deve exportar 7,3 milhões de toneladas de soja em fevereiro, diz Anec

São Paulo, 21 - O Brasil deve exportar 7,3 milhões de toneladas de soja em fevereiro, segundo a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec). O número é superior aos 2,32 milhões de toneladas exportadas em janeiro e fica abaixo dos 7,54 milhões de toneladas embarcadas em fevereiro do ano passado, disse a Anec em boletim semanal baseado na programação portuária de navios.Em relação ao milho, os embarques devem totalizar 716,7 mil toneladas em fevereiro, abaixo dos 3,43 milhões de toneladas exportadas em janeiro e do 1,93 milhão de toneladas de fevereiro de 2023.As exportações de farelo de soja em fevereiro de 2024 devem somar 1,85 milhão de toneladas, acima do volume embarcado em janeiro, de 1,75 milhão de toneladas, e do 1,27 milhão de toneladas exportadas em fevereiro do ano passado. Para o trigo, a previsão é de embarques de 715 mil toneladas, abaixo das 685 mil toneladas de janeiro e das 523 mil toneladas de fevereiro do ano passado.Na semana entre 11 e 17 de fevereiro foram exportados 2 milhões de toneladas de soja; 100,6 mil toneladas de milho; 354,6 mil toneladas de farelo e 154 mil toneladas de trigo. A previsão para a semana de 18 a 24 de fevereiro é de que os embarques de soja alcancem 3,6 milhões de toneladas; os de farelo, 558 mil toneladas, e os de trigo, 245,6 mil toneladas. Segundo a Anec, não há carregamentos previstos para o milho no período.