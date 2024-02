Barkin diz que dados de inflação de janeiro tornaram trabalho do Fed "mais difícil"

WASHINGTON (Reuters) - Os dados de inflação de janeiro dos Estados Unidos, que mostraram os preços ao consumidor e ao produtor subindo mais rápido do que o previsto, complicam as próximas decisões sobre juros do Federal Reserve, disse o presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, nesta quarta-feira.

Os números de janeiro divulgados na semana passada "enfatizam o desafio que tivemos nos dados recentes", com a desaceleração da inflação dependente da queda dos preços de bens, enquanto a inflação de serviços e de moradia permaneceu estável, disse Barkin em uma entrevista à Sirius XM.

Embora ele tenha dito que estava relutante em dar "muito peso" aos dados de janeiro, em particular, devido a questões de ajuste sazonal, "isso definitivamente não facilitou as coisas, tornou as coisas mais difíceis".

