Ativista diz que Navalny foi morto com 'soco no coração'

ROMA, 21 FEV (ANSA) - O líder de oposição russo Alexei Navalny teria sido morto com um soco no coração, técnica utilizada por agentes da KGB, a antiga polícia secreta da União Soviética, acusou nesta quarta-feira (21) o ativista pelos direitos humanos Vladimir Osechkin.

Em declaração ao jornal britânico The Times, Osechkin, criador da organização antitortura e anticorrupção Gulagu.net, disse os sinais encontrados no corpo de Navalny são compatíveis com o "soco único", que consiste em dar um golpe na região do coração após submeter a vítima a condições de frio extremo.

Segundo Osechkin, uma fonte que trabalha na colônia penal no Ártico onde Navalny estava preso contou que, antes de morrer, o dissidente foi obrigado a passar mais de 2h30 a céu aberto, com temperaturas que podiam ultrapassar os 20ºC negativos.

Ainda de acordo com Osechkin, essa prática reduz ao mínimo a circulação sanguínea e faz com que um simples soco no peito possa ser fatal.

As autoridades russas ainda não liberaram o corpo de Navalny para a família e dizem que estão investigando a morte, anunciada na última sexta-feira (16). Segundo o serviço penitenciário federal, o opositor sofreu um "mal súbito" enquanto caminhava na colônia penal. A mãe do ativista, Lyudmila Navalnaya, apresentou uma denúncia por ter sido impedida de ver o corpo do filho, mas o caso deve ser julgado apenas em março e por um tribunal na Sibéria a portas fechadas. (ANSA).

