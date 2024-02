Ataque aéreo israelense mata mulher e criança no sul do Líbano, dizem fontes

BEIRUTE (Reuters) - Um ataque israelense matou uma mulher e uma criança no sul do Líbano na quarta-feira, disseram fontes no Líbano, dias após o Hezbollah ter prometido cobrar um preço de Israel pela morte de civis no conflito na fronteira entre Israel e Líbano.

A mulher e a menina foram mortas no ataque em Majdal Zoun, um vilarejo a cerca de 6 km da fronteira, de acordo com duas fontes de segurança e uma fonte médica.

O movimento Hezbollah, apoiado pelo Irã, tem trocado disparos com Israel desde o ataque de 7 de outubro do grupo palestino Hamas ao sul de Israel, em uma campanha que o Hezbollah diz ter como objetivo apoiar os palestinos na Faixa de Gaza.

Uma declaração do porta-voz do Exército israelense, tenente-coronel Avichay Adraee, no X, informou que o Exército israelense havia realizado um ataque a "um prédio militar" no vilarejo de Yaroun, no sul do Líbano, e que aviões de guerra israelenses lançaram ataques a três quartéis-generais operacionais do Hezbollah no sul.

O comunicado não mencionou Majdal Zoun, que fica a cerca de uma hora de carro de Yaroun.

O Hezbollah sinalizou na sexta-feira que aumentaria os ataques contra Israel em resposta à morte de 10 civis libaneses em ataques israelenses na semana passada.

O Hezbollah anunciou mais de meia dúzia de ataques a posições israelenses na quarta-feira.

Os ataques israelenses desde 8 de outubro mataram cerca de 50 civis no Líbano, além de quase 200 combatentes do Hezbollah.

Os ataques do Líbano contra Israel mataram uma dúzia de soldados israelenses e cinco civis.

A violência causou a retirada de dezenas de milhares de pessoas em ambos os lados da fronteira.

(Por Tom Perry)