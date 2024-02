Assange não comparece novamente a julgamento em Londres

LONDRES, 21 FEV (ANSA) - O ativista australiano Julian Assange não apareceu na segunda e provavelmente última audiência do julgamento na Alta Corte de Londres de seu derradeiro recurso na Justiça britânica para evitar a extradição aos EUA.

O fundador do WikiLeaks não havia ido à abertura do julgamento, na última terça (20), e também não compareceu ao tribunal nesta quarta (21).

Em publicação no X (antigo Twitter), o WikiLeaks disse que a ausência se deve às "precárias condições de saúde" do ativista, que está encarcerado na penitenciária de segurança máxima de Belmarsh, em Londres.

Assange tenta evitar uma extradição para os EUA, onde é acusado de 18 crimes ligados à divulgação de milhares de documentos secretos sobre as guerras no Afeganistão e no Iraque.

Se for condenado nos Estados Unidos, o ativista pode pegar até 175 anos de prisão, em um caso definido por seus advogados como "perseguição política".

Em caso de derrota na Alta Corte de Londres, restaria ao australiano apenas o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, do qual o Reino Unido é membro. (ANSA).

