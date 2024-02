Argentina: Gopinath, do FMI, se reuniu com Caputo e Bausili para abordar crescimento econômico

A primeira vice-diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gita Gopinath, disse hoje que se encontrou com o ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, e com o presidente do Banco Central da Argentina, Santiago Bausili, para abordar os esforços em curso para "restaurar a estabilidade macroeconômica", e fortalecer as perspectivas de crescimento do país.

Nos próximos dias, Gopinath deve participar de encontros do G20, no Rio de Janeiro.