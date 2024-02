Airbus está perto de acordo para vender jatos A330neo para VietJet, dizem fontes

Por Tim Hepher e Lisa Barrington

(Reuters) - A europeia Airbus está perto de fechar um acordo provisório para vender cerca de 20 aviões A330neo de fuselagem larga para a companhia aérea vietnamita VietJet, disseram fontes do setor nesta quarta-feira.

O compromisso de vários bilhões de dólares pode ser anunciado já na quinta-feira, no Singapore Airshow, disseram as fontes, apontando para o que seria o maior pedido de aviões até agora no maior evento aeroespacial da Ásia.

A Airbus se recusou a comentar qualquer negociação comercial e a VietJet não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A demanda por jatos de fuselagem larga está aumentando à medida que as viagens aéreas se recuperam após a pandemia, embora a conferência do setor tenha sido ofuscada por um aviso da companhia aérea local Singapore Airlines de que as tarifas agora estão sob pressão devido ao excesso de capacidade.

A VietJet, uma das maiores companhias aéreas de baixo custo da Ásia, já opera uma versão anterior do A330, projetada para rotas de longo alcance. Ela recebeu sua primeira aeronave de fuselagem larga, um A330, em dezembro de 2021.