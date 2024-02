Agronegócio da Bahia fatura US$ 521,4 mi com exportações em janeiro, ou 56% mais

São Paulo, 21/02 - As exportações do agronegócio da Bahia em janeiro alcançaram o valor de US$ 521,4 milhões, aumento de 56% em comparação com janeiro de 2023, informou hoje, em nota, a Secretaria da Agricultura do Estado, com base em dados do Agrostat, do Ministério da Agricultura. Segundo a nota, o complexo soja foi responsável por 50,4% de todas as exportações do agronegócio baiano, com US$ 263 milhões. Em seguida, destacam-se as vendas do setor de produtos florestais, com US$ 120,6 milhões, e fibras e produtos têxteis, com US$ 66,4 milhões. Na Região Nordeste, a Bahia liderou as exportações do agronegócio. A região como um todo faturou em janeiro US$ 967,7 milhões. Os principais setores foram o complexo soja (US$ 332,2 mi), produtos florestais (US$ 193,2 milhões) e complexo sucroalcooleiro (US$ 130,5 milhões). Além da Bahia, os Estados que mais se destacaram foram Maranhão (US$ 152,5 milhões) e Alagoas (US$ 62,9 milhões).