Acende vela e fogão sem fogo: este isqueiro elétrico está por R$ 25

Se você é uma pessoa que gosta de praticidade, economia e segurança na cozinha, um isqueiro elétrico é uma boa alternativa. Ele funciona sem chama, é recarregável e leve, podendo ser levado para qualquer lugar, como acampamentos e churrascos.

O Guia de Compras UOL encontrou esse modelo com 42% de desconto, saindo por R$ 25. Confira o que mais ele tem de bom e o que diz quem já comprou.

O que o isqueiro tem de bom?

Recarregável via USB. Acompanha cabo.

Não tem chama: pode ser utilizado em qualquer ambiente.

Recurso de desligamento automático de 10 segundos, que evita danos por temperatura muito alta.

Acende fogão, vela ou carvão.

Leve e com arco flexível, podendo ser girado e dobrado.

Indica o nível de bateria através de luzes.

O que diz quem comprou?

O produto tem mais de 800 avaliações no site da Amazon, parceira do UOL, e uma nota média de 4,6 estrelas (de um total de 5).

Pensa em algo prático, resistente e bem leve de trabalhar. Ótima duração da bateria e carrega super rápido. Valeu a pena ter comprado, já me trouxe o retorno financeiro com gasto com isqueiro e fósforo. Leonardo

Excelente alternativa para acender fogão! Bonito e prático! Paula Almeida

Pessoal, achei uma ótima aquisição! A peça é bem acabada, é como se fosse um pequeno choque que saí do aparelho. A bateria tem mostrado boa em questões de duração, desde que compramos ainda não descarregou. Ótima compra, recomendo. H. Jr

Excelente acendedor; não só pelo fato de ser recarregável por usb, mas pela praticidade de duração. A princípio fiquei cético se seria tão bom, mas agora recomendo. José S.

Confesso que estava incrédula no funcionamento, mas funciona perfeitamente e me serviu muito bem! Acender vela nunca foi tão fácil. Veio tudo muito bem embaladinho. Vem junto com o cabo de carregamento. Gabriela

Principais reclamações

Algumas reclamações de usuários são em relação à força da chama para acender carvão e ao produto ser muito sensível à sujeira da cozinha.

Perfeito para acender o fogão ou qualquer ponto de gás, muito melhor que os aparelhos tradicionais, a gás ou de centelha. Não recomendo para churrasqueira, lareira, fogueira, etc, porque a 'faísca' é minúscula, seria difícil até para acender um cigarro. Rubens Neves

O produto é bom, mas me pareceu inadequado para ser usado em uma cozinha onde está sujeito a umidade e sujeira. Parece ser fácil de estragar se pegar com as mãos molhadas. Dalton Salvatti

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).