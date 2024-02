7 cuidados que você deve ter para sua marmita não azedar no calor

Passado o Carnaval, muitas pessoas começam a ter "foco total" na alimentação saudável. E levar marmitas para o trabalho —ou deixar as refeições da semana prontas para comer em casa— ajuda muito nisso, já que você pode fazer melhores escolhas, tanto de preparo quando de ingredientes.

Mas, no calor, a atenção com as "quentinhas" precisa ser redobrada, pois as altas temperaturas da estação podem deteriorar os alimentos com mais facilidade.

A seguir, veja as dicas para montar uma marmita saudável e conservá-la por mais tempo.

1. Prepare o carboidrato do jeito básico

Arroz integral, cuscuz, quinoa e até mesmo a batata inglesa são boas fontes de carboidrato para incluir na dieta, apenas evite incluir outros ingredientes crus para não estragar o prato com mais facilidade.

Cenoura, pimentão, brócolis e vagem crus, por exemplo, costumam soltar água, tornando o seu arroz um ambiente propício para a proliferação de bactérias, como a causadora da salmonela.

Portanto, opte por um preparo mais simples. Cozinhe o arroz com alho, cebola e sal apenas.

Lembre-se também de higienizar bem as raízes (batata, cará, mandioca) antes de cozinhá-las na água com sal.

2. Quanto menos caldo, melhor!

Um feijão com mais caldo tem mais risco de estragar em uma marmita do que aquele que é mais seco, já que o excesso de água na comida facilita a proliferação de bactérias, principalmente se o alimento for armazenado incorretamente. O mesmo vale para outros preparos com excesso de molho. Se possível, evite-os na quentinha.

Uma opção é colocar o caldo ou o molho em um pote, separado do restante da comida.

O tempero da salada também só deve ser colocado por cima dos vegetais no momento do consumo. Caso contrário, gerará um processo de oxidação, deixando as folhas com aspecto murcho e queimado.

Usar temperos secos é uma boa alternativa para garantir o sabor da comida sem correr o risco de sua marmita azedar. Eles devem ser usados no preparo dos pratos, no lugar dos temperos frescos. Por exemplo, use a salsa desidratada em vez da erva fresca. Também invista em orégano, alecrim, páprica, entre outros.

3. Separe as verduras cruas

O calor da marmita faz com que as verduras cruas murchem e estraguem com mais facilidade. A dica de ouro é armazená-las separadamente do restante dos alimentos em potes de vidro, pois eles não reagem quimicamente com a comida, e deixá-los próximos a uma fonte de frio (bolsas de gelo). Isso mantém a qualidade nutricional e boa aparência dos vegetais.

4. Tire as frituras da marmita

Além de serem carregadas de gordura, as frituras absorvem umidade, o que faz com que murchem e estraguem com mais facilidade mesmo na marmita refrigerada. Por isso, opte por preparos assados, cozidos ou refogados.

Outra vantagem das carnes assadas ou cozidas é que elas esse modo de preparo mantém melhor a textura e a aparência dos alimentos, especialmente quando comparados aos grelhados. Peixes cozidos e assados também são ótimas opções para a marmita.

5. Evite pratos à base de lácteos

Comidas preparadas com leite ou seus derivados têm mais risco de estragar, como strogonofe e molho branco. Isso porque o meio líquido facilita a proliferação das bactérias. Sem contar que costumam carregar mais gordura.

Se sua intenção é uma alimentação saudável, consuma esse tipo de preparo esporadicamente e com moderação.

6. O recipiente também conta

O pote no qual você armazena a comida também pode diminuir os riscos de ela estragar. O melhor material nesse caso é o vidro, que é fácil de ser higienizado, não possui substâncias nocivas à saúde e ainda é sustentável.

Outra opção seriam os frascos de plástico livres de bisfenol A (BPA), substância que pode ser cancerígena ao ser aquecida e que pode ser transferida para o alimento nessas condições.

Potes com divisórias são interessantes para os "marmiteiros" mais exigentes, uma vez que evita que um alimento entre em contato com outro.

7. Cuide da refrigeração

O transporte da marmita deve ser feito dentro de uma bolsa térmica, para manter sua temperatura. Se possível, coloque bolsas ou pedras de gelo artificial dentro da bolsa, para auxiliar a refrigeração.

Assim que possível, coloque a marmita na geladeira até o momento de consumi-la. Caso não seja possível transportar a comida dentro de uma bolsa térmica, leve-a congelada para diminuir o risco de contaminação.

Quando armazenada corretamente, a até 18°C, a marmita tem validade de até três dias. Quando congelada, dura entre 30 e 90 dias.

Para descongelar da maneira correta, coloque-a na parte debaixo da geladeira e nunca deixe fora do refrigerador. Isso evita que bactérias se proliferem rapidamente e contaminem o alimento.

Fontes: Shirlei Tessarini, nutricionista, coordenadora do curso de nutrição da Estácio; Debora Lima, mestranda do programa de pós-graduação em educação em ciências e saúde da UFRJ.

