++ Reunião com Lula foi 'ótima', diz Blinken ++

(ANSA) - BRASÍLIA, 21 FEB - O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, definiu como "ótima" a reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, em Brasília, e ressaltou a "amizade" com o governo brasileiro.

"Foi uma ótima reunião, estou muito grato ao presidente pelo seu tempo. EUA e Brasil estão fazendo coisas importantes juntos.

Estamos trabalhando bilateralmente, regionalmente, globalmente", disse o chefe da diplomacia americana após encontro de 1h50.

"É uma parceria importante, e somos gratos pela amizade", acrescentou Blinken. (ANSA).

