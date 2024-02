Zelensky deve participar de cúpula virtual do G7

ROMA, 20 FEV (ANSA) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deve participar de uma reunião virtual de líderes do G7 no próximo sábado (24), data que marca o segundo aniversário da invasão russa.

A notícia foi anunciada nesta terça-feira (20) pelo governo da Itália, que preside o grupo de sete potências em 2024.

"Em 24 de fevereiro, por ocasião do segundo aniversário da agressão russa contra a Ucrânia, a presidente do Conselho Giorgia Meloni comandará uma reunião em videoconferência dos chefes de Estado e de governo do G7, a primeira sob a presidência italiana", diz uma nota oficial no site do grupo.

"Está prevista também a participação do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky", acrescenta o comunicado, explicando que, ao fim do encontro, deve ser divulgada uma declaração conjunta dos líderes.

O G7 reúne Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, além da União Europeia. (ANSA).

