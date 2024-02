Zagueiro brasileiro Bremer homenageia ex-jogador Brehme

TURIM, 20 FEV (ANSA) - O zagueiro Gleison Bremer, da Juventus, homenageou em suas redes sociais o ex-jogador alemão e ídolo da Internazionale Andreas Brehme, morto nesta terça-feira (20), aos 63 anos.

Em uma publicação nas redes sociais, o defensor da Velha Senhora escreveu que o ex-lateral da Internazionale, campeão da Copa do Mundo de 1990, era o ídolo de seu pai.

"Era o ídolo do meu pai, que queria me nomear igual a você.

Para mim, você sempre será um exemplo de esportividade. Adeus, Andy", comentou o brasileiro.

Brehme, que brilhou com as camisas da Inter, do Kaiserslautern e do Bayern de Munique, faleceu em decorrência de uma parada cardíaca. O título do Mundial da Itália foi conquistado em cima da poderosa Argentina, liderada pelo ex-craque Diego Maradona.

A versatilidade, a inteligência tática, o dinamismo e as habilidades técnicas de Brehme foram capazes de influenciar uma geração de apaixonados pelo esporte.

O alemão era ambidestro e costumava marcar gols decisivos, tendo recebido elogios de vários ex-companheiros de equipe, como de Franz Beckenbauer, morto no mês passado. (ANSA).

