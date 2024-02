Xposure 2024 vai revelar 2.500 imagens no valor de AED 22,4 milhões de 400 fotógrafos icônicos

SHARJAH, 20 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Imagine possuir uma imagem de tirar o fôlego da vida selvagem de Joachim Schmeisser, um momento esportivo marcante clicado por Neil Leifer ou fotografias comoventes de Charlie Hamilton James - tudo parte de uma coleção exclusiva de 2.500 impressões comerciais e de edição limitada no valor coletivo de AED 22,4 milhões (USD 6,1 milhões), como parte da venda de arte na 8ª edição do Festival Internacional de Fotografia Xposure (Xposure 2024).

O festival, que vai durar uma semana, de 28 de fevereiro a 5 de março de 2024, no Expo Centre Sharjah, oferece a colecionadores de arte, conhecedores e amadores uma plataforma para escolher e se conectar com os estilos, perspectivas e estética criativa de 400 dos principais fotógrafos do mundo em 90 exposições individuais e coletivas com uma curadoria diferenciada.

Desde a exibição dos sentimentos cromáticos de Eric Meola até as capturas arquitetônicas de Ioannis Galanopoulos Papavasileiou e a resiliência urbana apresentada no trabalho de Jean-Pierre Laffont, a venda de arte da Xposure 2024 é uma celebração única de narrativas culturais, gênio artístico e paixão. Para aqueles que estão começando a construir sua coleção de arte com um orçamento limitado, o Xposure 2024 oferece algumas opções interessantes.

O festival também conta com a conveniência de serviços de moldura no local, permitindo que os colecionadores levem para casa as fotografias emolduradas profissionalmente.

Perspectivas exclusivas por meio de visitas guiadas

Os participantes também poderão conhecer as mentes criativas de cada fotógrafo em passeios especialmente selecionados, conduzidos pelos próprios artistas, e testemunhar o jogo magistral de luz na exposição "Bending Light" de Eric Meola ou se emocionar com os retratos cativantes em "Innocence is Beauty" de Charlie Hamilton James. Esses passeios exclusivos oferecem uma rara oportunidade de obter informações em primeira mão sobre as inspirações dos artistas, os processos criativos e as histórias existentes em suas imagens.

Para aguçar a experiência do Xposure, a especialista do setor Sylvia Laudien-Meo conduzirá visitas guiadas personalizadas por exposições selecionadas. Por meio de 13 tours com curadoria, a renomada historiadora de arte, educadora de museus e especialista em galerias oferecerá insights mais profundos e uma compreensão enriquecida das obras-primas exibidas. Guiada pela experiência de Sylvia, essa oportunidade exclusiva permite que os visitantes se conectem com a arte da fotografia em um nível profundo.