Wall St abre em baixa com redução de esperanças de corte antecipado nos juros

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta terça-feira, com redução das esperanças de cortes antecipados nos juros pesando sobre o sentimento dos investidores, mesmo com o Walmart dando início à temporada de resultados de varejistas dos com o pé direito.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,13% na abertura, para 38.576,26 pontos. O S&P 500 tinha baixa de 0,32%, para 4.989,32 pontos, enquanto o Nasdaq Composite cedia 0,61%, para 15.679,84 pontos.

(Por Amruta Khandekar)