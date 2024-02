Vídeo mostra momento em que PMs quebram câmeras em comunidade no Guarujá

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que policiais militares quebram câmeras de monitoramento em uma comunidade no Guarujá, no litoral de São Paulo.

O que aconteceu

As imagens registram cinco policiais militares envolvidos na ação. O sistema da câmera de monitoramento mostra que as imagens foram gravadas na segunda-feira (19), por volta das 16h. No mesmo dia, o governo de São Paulo confirmou que o número de suspeitos mortos em confronto com a polícia, na 3ª fase da Operação Verão, chegou a 28.

O vídeo mostra um PM batendo na câmera com um pedaço de madeira. O caso ocorreu na comunidade da Prainha, no bairro Vicente de Carvalho.

Os policiais também usam uma grade de metal como escada. Um agente sobe e quebra outra câmera. É possível ouvir ele conversando com os outros PMs. Ele avisa que o equipamento é de metal.

Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que câmeras eram utilizadas por criminosos. Em nota, o órgão informou que a destruição ocorreu durante uma operação da Polícia Militar para combater o tráfico de drogas e as ações do crime organizado.

Além das câmeras, objetos foram retirados da via. De acordo com a SSP, tais "objetos" eram colocados na via para dificultar a circulação de viaturas e outros veículos. "Bem como câmeras que eram utilizadas pelos criminosos para monitorar as atividades ilícitas e a chegada das forças policiais à comunidade".