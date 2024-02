Valor gasto por musas do Carnaval daria para comprar Corolla ou Mercedes

Ficar preparada para o Carnaval demanda bastante esforço e também investimento financeiro por parte das musas e rainhas das escolas de samba. Reportagem do UOL mostrou o esforço de várias delas, que citaram terem gasto os valores de um carro só para chegarem em melhor forma na avenida.

Mas será mesmo que o valor gasto pelas passistas daria para colocar um automóvel na garagem? O UOL Carros levantou algumas opções de veículos com preço que foi gasto por algumas das destaques das escolas.

Um 'Corolla' só com fantasia

Imagem: Reprodução/Instagram

Carla Prata foi a rainha de bateria da escola paulista Acadêmicos do Tucuruvi, se destacando pela sua fantasia ornada com 800 penas artificiais, cujo custo ficou em R$ 50 mil. Por esse valor, dari para levar um Honda Civic 1.8 2011 ou Toyota Corolla 1.8 2010 para casa, dois queridinhos do mercado de usados.

Ou até mesmo um um Peugeot 2008 1.6 2017, um bom SUV compacto completinho. Todos com ar-condicionado, câmbio automático e bancos de couro.

"Meu investimento foi literalmente um carro"

Na verdade, Bi Mejia, musa da Independente Tricolor, não chegou a vender nenhum veículo para poder bancar seu desfile. Por outro lado, diz ter gasto R$ 60 mil com diversos profissionais que a ajudaram a se preparar para a folia.

Com o valor, daria para levar para casa um modelo que chama mais atenção nas ruas do que carro alegórico: um Hyundai Veloster 1.6 2011. Pode não ter desempenho à altura do design, no entanto, é o suficiente para tirar uma nota alta em alegorias e adereços.

Se a discrição for a opção, um que faria boa figuração seria o Hyundai Tucson 2.0 2015 ou 2016, que também sai por valor semelhante de acordo com a Tabela Fipe.

Gastos de um Mercedes para desfilar

Imagem: Reprodução/Instagram

Flora Favaretto foi além e gastou mais de R$ 100 mil para desfilar como outra musa da Independente Tricolor. Com rendimento médio de R$ 60 mil no OnlyFans e Privacy, duas redes sociais de conteúdo erótico, a celebridade poderia ter comprado um Jeep Compass 2.0 seminovo, um Honda Civic 2.0 ou até mesmo um Mercedes-Benz GLA 1.6 turbo do mesmo ano, modelos com tecnologias mais avançadas e visual digno da avenida.

Musa da Acadêmicos do Tatuapé, Janaina Prazeres gastou também cerca R$ 100 mil. A passista inclusive usou uma comparação automotiva para falar dos gastos, dizendo que a grana usada "foi um carrinho bem mais do que popular".

Se levarmos em consideração os dois hatches compactos zero km mais vendidos em janeiro, vemos que a frase vai além de uma simples maneira de falar.

O Hyundai HB20 Comfort Plus 1.0 turbo manual custa R$ 101.290. Já o Volkswagen Polo 1.0 TSI sai por R$ 101.990. Ambos têm desempenho suficiente para dizer que têm "samba no pé".

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.