'Parece que saí do dentista': por que esta escova elétrica faz sucesso

Está pensando em trocar a sua escova convencional por uma elétrica, para caprichar mais na higiene bucal? Uma boa ideia é pesquisar sobre como elas funcionam e quais as vantagens desse investimento.

Para te ajudar na escolha do modelo ideal, o Guia de Compras UOL encontrou a escova elétrica Vitality Black Edition, da marca Oral-B, que faz sucesso e registrou mais de 900 compras na Amazon, parceira do UOL, apenas no mês passado. Confira a seguir o que ela tem de bom e o que diz quem já comprou.

O que essa escova elétrica tem de bom?

Realiza 8.800 movimentos por minuto;

Com cabeça redonda, rodeia cada dente para promover uma limpeza completa;

Tem temporizador que garante os 2 minutos de escovação recomendados pelos dentistas;

Cerdas verdes ficam amarelas, indicando necessidade de troca de refil;

Cabo ergonômico é revestido de borracha e resistente à água;

Bateria recarregável dura até duas semanas.

O que diz quem comprou?

O produto tem mais de 4 mil avaliações no site da Amazon, parceira do UOL, e uma nota média de 4,7 estrelas (do total de cinco).

Eu achava que era coisa de preguiçoso, mas foi indicação de uma dentista que sempre confiei muito no trabalho. O fato de ter um equipamento fazendo a escovação por você faz com que a escovação seja consistente e uniforme. Vale cada centavo e tenho certeza que vai durar bastante, visto que a construção é muito decente e a bateria dura horrores. Eu literalmente não vivo mais sem a minha escova elétrica! Gabriel

Achei a cerdas dos cabeçotes que vieram no aparelho um pouco duras, poderiam ser mais macias. Porém, de fato, a limpeza é incomparável, parece que você acabou de sair do dentista. Gostei, deveria ter comprado antes. Cristiane

É prático, a bateria é durável, os pulsos do cronômetro ajudam, o produto é bonito e os refis são fáceis de encontrar. Tive uma ótima experiência. Ítalo

Principais reclamações

Apesar dos elogios da maioria dos consumidores, alguns não compartilham a mesma boa impressão. Há relatos de que o produto possui bateria de pouca duração. Confira alguns comentários:

A escova em si é ótima, porém a bateria dura, no máximo, 1 semana e o carregamento é bem demorado (16h). Iggor

Estava muito contente com a escova, porém ela está com falhas no carregamento após 6 meses de uso, não consigo fazer 2 escovações com uma única carga de bateria. Danilo

