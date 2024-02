Dois suspeitos morrem durante roubo a mansão na zona sul de São Paulo

Dois suspeitos morreram e um ficou ferido durante um roubo com reféns em uma mansão no bairro do Morumbi, na zona sul da cidade de São Paulo.

O que aconteceu

Suspeitos entraram na residência na madrugada desta terça-feira (20). Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, policiais militares foram acionados, por volta das 7h20, para atender a ocorrência.

Três criminosos mantinham os moradores da mansão reféns. A SSP informou que o vigilante da rua entrou em confronto com um dos assaltantes e o atingiu no rosto. O homem foi socorrido para o Hospital Universitário, onde permaneceu sob cuidados médicos.

O segundo criminoso se envolveu em uma troca de tiros com a PM e também foi atingido. Ele morreu no local.

Já o terceiro suspeito tentou fugir em um veículo, mas o carro pegou fogo e ele morreu carbonizado. O nome dos suspeitos não foi divulgado pela polícia. A ocorrência está em andamento e será apresentada no 34° DP (Vila Sônia).

Os bairros do Morumbi e do Itaim Bibi foram as localidades da cidade onde os roubos mais cresceram em 2023 na comparação com 2022. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública. No total, esse tipo de crime teve redução na capital no período, mas em algumas regiões os registros aumentaram. As maiores altas de roubos foram no Portal do Morumbi (37%) e Itaim Bibi (28%), na zona sul, assim como na Aclimação (28%), no centro expandido.

Restaurante no Morumbi é alvo de arrastão

No domingo (18), um restaurante chinês foi alvo de um arrastão, também no Morumbi.

Os bandidos, que usavam luvas e máscaras, assaltaram clientes e funcionários. O crime aconteceu na Avenida Boaventura, no Real Parque, zona oeste da capital paulista.

Na fuga, a quadrilha conseguiu escapar e o carro colidiu com um muro. Segundo a SSP, o veículo era roubado, foi recuperado e entregue de volta ao proprietário.

As vítimas do roubo no restaurante não fizeram boletim de ocorrência na delegacia. O caso foi registrado como roubo de veículo e localização/apreensão e entrega de veículo no 89° DP (Distrito Policial).

O restaurante Golden Plaza lamentou o episódio. ''Estamos reforçando nossas medidas de segurança, comprometidos em fazer tudo ao nosso alcance para proteger nossa comunidade'', escreveu em nota nas redes sociais.

Com Estadão Conteúdo