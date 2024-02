Restaurante chinês de SP é alvo de arrastão e bandidos roubam clientes

Um restaurante chinês foi alvo de um arrastão no último domingo (18) no Morumbi, em São Paulo.

O que aconteceu

Os bandidos, que usavam luvas e máscaras, assaltaram clientes e funcionários. O crime aconteceu na Avenida Boaventura, no Real Parque, zona oeste da capital paulista.

Na fuga, a quadrilha conseguiu escapar e o carro colidiu com um muro. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o veículo era roubado, foi recuperado e entregue de volta ao proprietário.

As vítimas do roubo no restaurante não fizeram boletim de ocorrência na delegacia. O caso foi registrado como roubo de veículo e localização/apreensão e entrega de veículo no 89° DP (Distrito Policial).

O restaurante Golden Plaza lamentou o episódio. ''Estamos reforçando nossas medidas de segurança, comprometidos em fazer tudo ao nosso alcance para proteger nossa comunidade'', escreveu em nota nas redes sociais.