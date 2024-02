SP dará bônus de R$ 100 por aluno a escola que bater meta de alfabetização

O governo do Estado de São Paulo lançou hoje um programa para melhorar os indicadores de alfabetização na rede pública paulista. Segundo a Secretaria da Educação, as escolas que alcançarem suas metas vão ganhar um bônus de R$ 100 por aluno matriculado.

O que aconteceu

A promessa é alfabetizar 90% das crianças da rede na idade certa até o fim de 2026 — aos 7 anos, quando elas estão no 2º ano do fundamental. O programa "Alfabetiza Juntos" tem verba do governo federal, o Compromisso Criança Alfabetizada, lançado pelo presidente Lula (PT) no ano passado.

"É superar o próprio limite", disse o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao explicar que as escolas competiriam consigo mesmas. Ao todo, o programa terá um investimento de R$ 500 milhões — R$ 200 milhões para o pagamento de bônus, que é a verba do governo estadual.

O secretário da Educação, Renato Feder, disse que a meta será definida a partir do resultado do Saresp de 2023. "Com essa nota, vamos estudar escola a escola e estabelecer uma meta que pode ser de 15%, 20% de crescimento", afirmou.

Em novembro deste ano, os alunos realizam novamente a avaliação e o Estado confirma se a meta foi concluída ou não. Segundo Feder, as condições socioeconômicas também serão levadas em consideração.

Com o investimento federal, o estado vai apoiar os municípios paulistas na alfabetização, que são responsáveis por 75% das matrículas do ensino fundamental. Além de material didático, o estado vai oferecer formação de professores, aplicar avaliações e disponibilizar ferramentas digitais — Feder tem apostado na digitalização desde o início de sua gestão na rede estadual.

O programa foi desenvolvido pelo governo Tarcísio com a Associação Bem Comum, dirigida pelo ex-prefeito de Sobral, Veveu Arruda (PT). A organização tem apoio da Fundação Lemann e do Instituto Natura.

O MEC foi representado pela secretária de Educação Básica, Kátia Schweickardt, e pelo presidente do Inep, Manuel Palácios. Na plateia, deputados, vereadores e prefeitos marcaram presença, além de especialistas na área — como a ex-presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães.

Tarcísio admitiu que "erros vão acontecer", mas que o importante é "entusiasmo e amor no coração". "A gente vai errar, a gente vai fazer besteiras, mas a gente quer fazer o melhor", disse o governador ao agradecer o trabalho de Feder na Educação.

No ano passado, o secretário passou por uma grande crise à frente da secretaria. Em agosto, ele decidiu que todo material didático seria digital e que não ia aderir ao PNLD — programa nacional de livros do MEC. Com a repercussão negativa, ele voltou atrás.

64% das crianças em SP tem fluência leitora

Avaliação feita pelo governo paulista apontou que 64% dos alunos do 2º ano eram leitores fluentes. A prova foi realizada por estudantes de 600 cidades do estado.

"Esses alunos começam com uma desvantagem com 7 ou 8 anos", disse Feder. Segundo ele, a meta de 90% de alunos alfabetizados é "realizável", mas o governo vai "perseguir os 100%".

O indicador usado foi a avaliação própria do estado e não o Saeb, prova nacional feita por outros estados e municípios fora de São Paulo.

O que disseram

A gente sabe que o melhor professor ainda não tem a melhor condição, não tem a melhor infraestrutura. A gente sabe que eles não têm o melhor salário, mas eles têm muito amor. E quando a gente for resolvendo as questões fiscais, eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar para os professores o que eles merecem.

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo